El Gobierno amplía a 721 los municipios que recibirán ayudas por los daños del temporal, 156 de ellos extremeños

La Secretaría de Estado de Política Territorial ha aprobado una resolución que modifica otra anterior, de 20 de marzo de 2026, ampliando los municipios afectados por inundaciones en Andalucía y Extremadura. Estos municipios tendrán acceso también a las ayudas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destinadas a financiar proyectos para recuperar infraestructuras locales y red viaria provincial que sufrieron daños por las inundaciones.

Finalmente serán 721 los municipios de Andalucía y Extremadura que podrán acogerse a estas ayudas frente a los 673 iniciales. De los 721, un total de 156 son extremeños --57 de Badajoz y 99 de Cáceres, y los 565 restantes, de Andalucía.

Los ayuntamientos y diputaciones provinciales cuyo ámbito territorial resulta total o parcialmente incluido en esta ampliación de ayudas disponen hasta el 2 de julio para solicitar las subvenciones. El plazo de solicitud de las ayudas para las entidades locales, cuyo ámbito estaba incluido en la anterior resolución, ya finalizó el 13 de mayo pasado, ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

La Secretaría de Estado de Política Territorial ya ha acordado la concesión del 100% del importe de la ayuda máxima que les corresponde a 490 entidades locales por importe superior a 1.231 millones de euros. La cuantía total máxima destinada para estas ayudas asciende a 2.000 millones de euros. Esta dotación tiene carácter ampliable, en los términos previstos en el Real Decreto-ley 5/2026, hasta atender las distintas solicitudes válidamente presentadas.