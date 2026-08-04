El Gobierno abonará 33,1 millones de ayudas para fertilizantes a 18.083 agricultores extremeños en septiembre

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abonará un total de 33,1 millones de euros de la ayuda para la compra de fertilizantes aprobada por el Gobierno a 18.083 agricultores extremeños que figuran en la primera lista de beneficiarios publicada el pasado 6 de julio y que han aceptado las mismas en el plazo de los 20 días dispuesto para dicho trámite.

En todo el país, el Gobierno abonará 494,5 millones de euros de esta ayuda para la compra de fertilizantes a 249.376 agricultores.

En concreto, se prevé que los ingresos en las cuentas de los agricultores beneficiarios de estas ayudas se realicen a lo largo de la primera semana de septiembre.

Agricultura ha precisado que actualmente hay otros 9.362 beneficiarios pendientes de resolver alguna duda o trámite burocrático para poder percibir la ayuda. De la lista publicada el pasado 6 de julio, 1.290 agricultores han comunicado su renuncia a la ayuda, mientras que se prevé la publicación de nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas.

La ayuda para la compra de fertilizantes es una de las medidas incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio aprobado por el Gobierno el pasado 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. En el segundo Real Decreto-ley 18/2026, de medidas de apoyo aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, se amplió esta cantidad en 165 millones de euros, hasta un total de 665 millones de euros.

En dicho Consejo de Ministros se elevaron las cuantías de la ayuda para hacer frente al encarecimiento de los fertilizantes hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.