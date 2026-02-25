La gira 'El último Vals' de Miguel Ríos llega este sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz con entradas agotadas

La gira 'El último Vals' del cantante Miguel Ríos hará parada el próximo sábado, día 28, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 20,00 horas.

Su gira por teatros es un homenaje en vida a su trayectoria con un formato electroacústico que fusiona rock y country, acompañado por cuatro músicos multinstrumentistas.

Las entradas para este concierto están agotadas, según informa en nota de prensa el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Miguel Ríos volvió en 2025 a la carretera con su gira 'El último Vals'. Será un recorrido por los mejores teatros nacionales que comenzó en octubre de 2025 y visitará los escenarios más emblemáticos de nuestra geografía como el Liceu de Barcelona, El Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña, y el Circo Price de Madrid, y que tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla el próximo mes de mayo.