La gira 'El último Vals' de Miguel Ríos llega este sábado al Teatro López de Ayala de Badajoz con entradas agotadas

Su gira por teatros es un homenaje en vida a su trayectoria con un formato electroacústico que fusiona rock y country, acompañado por cuatro músicos multinstrumentistas.

Redacción

Extremadura |

Miguel Ríos | antena3noticias.com

La gira 'El último Vals' del cantante Miguel Ríos hará parada el próximo sábado, día 28, en el Teatro López de Ayala de Badajoz, a las 20,00 horas.

Las entradas para este concierto están agotadas, según informa en nota de prensa el Teatro López de Ayala de Badajoz.

Miguel Ríos volvió en 2025 a la carretera con su gira 'El último Vals'. Será un recorrido por los mejores teatros nacionales que comenzó en octubre de 2025 y visitará los escenarios más emblemáticos de nuestra geografía como el Liceu de Barcelona, El Teatro Cervantes de Málaga, el Teatro Colón de La Coruña, y el Circo Price de Madrid, y que tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla el próximo mes de mayo.

