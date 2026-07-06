El Geoparque Villuercas celebra Astrodisea del 9 al 19 de julio con varias actividades bajo las estrellas

El Geoparque Villuercas-Ibores-Jara se prepara para celebrar desde este jueves la segunda edición de Astrodisea, un programa de actividades bajo las estrellas que se desarrollará del 9 al 19 de julio en diferentes puntos del enclave.

Se trata de un programa impulsado por las empresas de Geovilluercas, asociación empresarial del geoparque. Las actividades comenzarán el jueves, 9 de julio, con la Velada Astrodisea que, en esta segunda edición, se celebrará en el albergue de Logrosán.

Esta inauguración, que comenzará a las 20,30 horas, se compondrá de varias charlas divulgativas sobre astronomía, actividades relacionadas con el firmamento y una pequeña degustación de productos del geoparque para los participantes.

Ya a partir del 10 de julio cada día se sucederán diferentes actividades bajo el manto de las estrellas que ofrece el geoparque, que cuenta con la certificación Destino Starlight gracias a la calidad de los cielos, a la escasa contaminación lumínica a las muchas y buenas ubicaciones que existen para poder observar el cielo y a la presencia de empresas perfectamente capacitadas y habilitadas, según resalta el programa de Astrodisea.

El viernes 10 de julio se han programado tres actividades que unen gastronomía, historia y astronomía. Por un lado, una cata a ciegas al atardecer en las Bodegas Ruiz Torres; un recorrido histórico y arqueológico por los restos del Castillo de Cabañas, con la puesta de sol como telón de fondo; y Oleonoche, una actividad para disfrutar de una cata de aceite de oliva virgen extra y una cena pícnic en un olivar ecológico bajo la luz de las estrellas.

El sábado 11 de julio habrá actividades como una ruta mitológica y recorrido por el Sendero Azul, en el Desfiladero del Ruecas; un recorrido por los misterios y las leyendas de Guadalupe; una cata de aceite de oliva virgen extra al anochecer; una visita guiada a la Mina Costanaza y una ruta senderista al Acueducto de Campillo de Deleitosa con observación astronómica.

El domingo 12 de julio está prevista una ruta, por la mañana, en 4x4 por algunos de los enclaves míticos del geoparque que incluye refrescos en piscinas naturales o charcos de la zona.

Además, del 12 al 16 de julio, Natrural Astrovilluercas organizará cada noche una actividad de observación astronómica para grupos de 10 personas en el Parque Estelar 'El Quinto Clima', que incluye la explicación de dos expertos y material astronómico, así como un telescopio robotizado, otro inteligente y una fotografía de regalo bajo las estrellas. Además, se ofrecerá cava y dulces de la zona para cerrar la actividad.

El programa se completa con más actividades de observación, así como otra ruta en 4x4 para el 18 de julio, otra cata de aceite de oliva virgen extra y una visita a las Cuevas y Cabeza del Moro en Berzocana. Esta última se realizará el domingo 19 de julio, cerrando así la segunda edición de Astrodisea.