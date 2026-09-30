Gastromestiza 2026 reunirá desde este miércoles en Mérida a chefs de Extremadura y diferentes países de América

Gastromestiza 2026 reunirá del 30 de septiembre al 2 de octubre a chefs y profesionales de la cocina extremeños y de diferentes países de Hispanoamérica en el I Encuentro Gastronómico Extremadura y América.

La iniciativa, enmarcada en la Estrategia Extremestiza, tendrá lugar en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (Eshaex) para compartir productos, técnicas, conocimientos y tradiciones culinarias a ambos lados del Atlántico.

Además, el encuentro combinará ponencias, demostraciones culinarias, sesiones de trabajo, laboratorios gastronómicos y un showcooking a cuatro manos, ha informado la organización en nota de prensa.

Uno de los principales resultados de Gastromestiza 2026 será la creación del I Recetario Mestizo de Extremadura y América, en el que profesionales de la cocina de Extremadura y de países como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile y México pondrán en común productos, técnicas y tradiciones que forman parte de una historia gastronómica compartida.

Gastromestiza 2026 planteará la gastronomía como un "espacio de encuentro, creación e innovación" y conectará la tradición culinaria extremeña con la diversidad gastronómica de América, además de generar nuevas oportunidades de colaboración profesional y cultural.