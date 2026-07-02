El gasto de la industria en protección medioambiental se eleva a 65,8 millones en 2024 en Extremadura, un 18,7% más

El gasto de la industria en protección medioambiental en Extremadura se ha elevado a 65,8 millones de euros en 2024 (frente a los 4.520 millones a nivel nacional), lo que supone un 18,7 por ciento más respecto al año anterior (16,2 por ciento en España).

Así, el gasto corriente destinado a la protección medioambiental ha bajado un 19,1 por ciento a nivel autonómico (32 por ciento en el conjunto nacional), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura.

De igual modo, la inversión ha registrado un aumento del 115,8 por ciento en tasa anual en la comunidad autónoma (un -3,6 por ciento en el conjunto del país).

En concreto, atendiendo al tipo de equipo e instalación, el 75 por ciento de la inversión se ha realizado en equipos e instalaciones integrados y el 25 por ciento en equipos e instalaciones independientes.

En relación al año anterior, la inversión en equipos e instalaciones integrados ha aumentado un 150,4 por ciento en la región (en el conjunto de España suben un 8,7 por ciento).

Por otro lado, las inversiones en equipos e instalaciones independientes han subido un 52,6 por ciento en la comunidad autónoma (en el conjunto del país han bajado un 39,1 por ciento).

Así, el 72,2 por ciento de la inversión total en protección ambiental el Extremadura se ha concentrado en la 'Protección del aire y el clima', mientras que a nivel nacional este porcentaje ha sido del 53,1 por ciento.