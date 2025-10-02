Garbayuela y su folclore local centran los Encuentros de Estudios Comarcales de La Siberia, La Serena y Vegas Altas

La localidad de Garbayuela será el escenario de la XVII edición de los Encuentros de Estudios Comarcales de La Siberia, La Serena y Vegas Altas y la V Jornadas Sibercultura, que este año se celebran el 3 y 4 de octubre centradas en el rico folclore de la zona, con especial protagonismo de la Danza de San Blas y los Auroros, tradiciones declaradas Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial.

Las jornadas, que son de acceso libre, están organizadas conjuntamente por la Federación de Asociaciones Culturales de La Siberia, La Serena y Vegas Altas (Siseva), la Asociación Cultural Fuentelamora y el Ayuntamiento de Garbayuela, con la colaboración de la Diputación de Badajoz, y tienen un marcado carácter educativo, ya que están dirigidas de manera especial al profesorado en activo de la región, con el objetivo de aportar herramientas didácticas útiles.

Asimismo, buscan impulsar la investigación sobre el folclore, fomentar las relaciones intercomarcales, dinamizar el turismo cultural y contribuir al desarrollo local, como se ha destacado en la presentación de esta nueva edición de estas jornadas culturales a cargo del diputado provincial Cristian Maldonado; el alcalde de Garbayuela, José Manuel Romero; el presidente de la Asociación Cultural Fuentelamora, Ángel Luis Cendrero y Dionisio Martín, en representación de Siseva.

En este sentido, Cristian Maldonado ha subrayado que la institución provincial apoya "con firmeza" este tipo de iniciativas porque fomentan la investigación, refuerzan la cooperación entre comarcas, incentivan el turismo cultural y rural, y contribuyen a proyectar "con fuerza" a nuestras localidades en el conjunto de la provincia y de Extremadura.

Por su parte, José Manuel Romero, alcalde de Garbayuela, ha destacado que el municipio cuenta con el "honor" de ser el único de La Siberia con dos tradiciones reconocidas como Bien de Interés Cultural inmaterial, lo que convierte a esta edición de los Encuentros de Estudios Comarcales en una ocasión "única" para poner en valor su patrimonio singular y, en general, el de toda la comarca.

A su vez, Ángel Luis Cendrero ha detallado el programa dinámico de estos encuentros que incluye ponencias de expertos de prestigio a nivel local, autonómico y nacional; lectura de comunicaciones; una visita patrimonial a Garbayuela; actuaciones de la Danza de San Blas y de los Auroros; y la presentación del libro 'Garbayuela, de aldea a villa. El privilegio de villazgo de 1791', editado en la Imprenta de la Diputación de Badajoz.

En representación de Siseva, Dionisio Martín, ha explicado que la federación está integrada por 16 asociaciones pertenecientes a las tres comarcas de La Siberia, La Serena y Vegas Altas y que estos Encuentros de Estudios Comarcales se celebran cada año de forma itinerante en un municipio diferente, cada una está dedicada a un tema concreto, que este año es el singular folclore de Garbayuela.

Asimismo, ha destacado que los encuentros reúnen, de media, a más de 130 personas y se han consolidado como un punto de encuentro para las poblaciones de las comarcas y para los investigadores, además de ser una oportunidad para descubrir y valorar otros lugares. Finalmente, ha detallado que cada año, las conclusiones del encuentro se recogen en un libro de actas que imprime la Diputación de Badajoz.

Con esta nueva edición, los Encuentros de Estudios Comarcales reafirman su vocación de ser un espacio de encuentro, reflexión y promoción de la cultura y el patrimonio de La Siberia, La Serena y Vegas Altas, ha concluido la institución provincial pacense en nota de prensa.