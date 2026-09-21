La II Gala de la Medicina de Extremadura reconocerá este martes la excelencia de la profesión médica

El Colegio de Médicos de la Provincia de Badajoz (icomBA) celebra este martes la II Gala de la Medicina de Extremadura, un evento bienal que busca reconocer la excelencia de la profesión médica.

El acto se realizará a las 19,00 horas en el Edificio Siglo XXI de Badajoz, donde se reunirá a algunos de los principales exponentes de la profesión médica extremeña y nacional.

La gala tiene como propósito central poner en valor la labor esencial de los médicos extremeños y distinguir públicamente el compromiso, la trayectoria y la dedicación de referentes de la profesión médica a través de los reconocimientos a la 'Excelencia Médica en la Atención Primaria' y los premios al 'Profesionalismo Médico', según ha informado la organización en un comunicado.

En el apartado de reconocimiento a la 'Excelencia Médica en la Atención Primaria', los distinguidos serán Félix Suárez González, director de la Cátedra Semergen - UEx de Atención Primaria; María José Gamero Samino, responsable del área de residentes y tutores de Semergen; y Francisco de Asís Buitrago Ramírez, catedrático de Medicina y académico de Número de la Academia de Medicina de Extremadura.

Los galardones al 'Profesionalismo Médico' recaerán en Ignacio Burgos Pérez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y expresidente de la SEMG; Julio Zarco Rodríguez, académico correspondiente de Medicina Familiar y Comunitaria de la Real Academia Nacional de Medicina de España y expresidente de Semergen; y Amando Martín Zurro, especialista en Medicina y Cirugía y en Medicina Familiar y Comunitaria.

PROGRAMA DEL ACTO

La ceremonia inaugural contará con las intervenciones institucionales de la consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada; el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera; el presidente del icomBA, Pedro Hidalgo; y el presidente del Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Extremadura, Evelio Robles.

Asistirán el presidente y las presidentas de las tres sociedades médicas de Atención Primaria en España: la presidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo; el presidente de Semergen, José Polo García; y la presidenta de Semfyc, Remedios Martín Álvarez.

Por otro lado, el programa académico y de debate incluirá dos visiones: 'Visión histórica de la Atención Primaria de Salud', impartida por los doctores Ignacio Burgos Pérez, Julio Zarco Rodríguez y Amando Martín Zurro, y la 'Visión actual de la Atención Primaria de Salud', a cargo de los presidentes de las sociedades.

Tras las ponencias, se procederá a la entrega de los reconocimientos a la 'Excelencia Médica' y los premios al 'Profesionalismo Médico', clausurando oficialmente la gala.