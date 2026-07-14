Fundación Caja Badajoz donará 730 kilos de alimentos con motivo del Reto Solidario Extrema Dura

Los ciclistas Rubén Tanco, Carlos Cobos y Antonio David Yergas iniciaron el pasado sábado, día 11 de julio, el reto deportivo solidario de recorrer el perfil de Extremadura, con un total de 1.111 kilómetros, en 52 horas, y donar, a través de Fundación Caja Badajoz, 1 kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Badajoz por cada kilómetro completado.

Los ciclistas se fueron deteniendo en distintas etapas. Así, Antonio David Yergas cesó el pedaleo tras recorrer un total de 330 kilómetros; el siguiente en abandonar fue Rubén Tanco, interrumpiendo el reto en el kilómetro 467; Carlos Cobos sin embargo logró continuar hasta recorrer un total de 730 kilómetros.

En nota de prensa, Fundación Caja Badajoz agradece a los tres ciclistas el "esfuerzo" realizado y los anima a retomar este reto con la creencia de que lo lograrán en próximas ocasiones.

Así, la fundación cumplirá con el objetivo final de esta iniciativa, donar al Banco de Alimentos los kilos correspondientes al máximo de kilómetros completados por el corredor Carlos Cobos, un total de 730 kilos de alimentos.