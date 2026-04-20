Fuente de Cantos celebra del 24 al 26 de abril su Fiesta de la Chanfaina con récord de participación

Fuente de Cantos celebra de 24 al 26 de abril su 55ª edición de la Fiesta de la Chanfaina, una de las celebraciones gastronómicas más representativas de Extremadura.

El evento, declarado de Interés Turístico Regional, reunirá a cerca de 150 peñas en el recinto ferial y contará con la presencia institucional de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, junto a la alcaldesa del municipio, Carmen Pagador López, según informa el propio ayuntamiento en un comunicado.

La programación arrancará el viernes 24 de abril con la inauguración de la 25ª Feria Multisectorial de la Empresa y Asociaciones, que celebra su 25 aniversario, y con una cata maridaje dirigida por Gregorio Borrero González.

Ya el sábado se celebrará la tradicional carrera de galgos en la Dehesa Nueva y el XII Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Ibérico, organizado por la Acordex.

El domingo, jornada central de la fiesta, se va a realizar la ofrenda del cordero y el 55º Concurso de Elaboración de Chanfaina, en el que las peñas optarán al Machacaó de Plata.

El programa se completa con un 'showcooking' en directo a cargo del cocinero Domingo Jesús Álvarez Zambrano, además de la entrega de premios y un homenaje al pastor Ramón Abril Cerón.