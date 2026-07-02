Fregenal de la Sierra inaugura la próxima semana el Centro Europeo del Humanismo 'Arias Montano'

La localidad pacense de Fregenal de la Sierra inaugurará el próximo lunes, 6 de julio en el Convento de San Francisco, el Centro Europeo del Humanismo 'Arias Montano', una figura que protagoniza del 8 al 10 de julio la sexta edición de un Curso de Verano-Otoño de la Universidad de Extremadura que ahonda en este humanista desde una perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI, con la vista puesta en la celebración en 2027 del 500º aniversario de su nacimiento.

Investigadores de las universidades españolas o europeas, así como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se dan cita en este curso, cuyas ponencias inaugurales las ofrecerán las doctoras María Czepiel de la Universidad de Warwick sobre humanismo y hebraísmo en la poesía bíblica de Benito Arias Montano, y Gisela Hernández, de la Heinrich Heine de Düsseldorf, en torno a la democracia y amenazas al Estado de Derecho en la Unión Europea.

Asimismo, del 6 al 8 de julio se celebra otra actividad académica, el Summer School del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC y, de forma paralela, se puede disfrutar de una serie de actividades culturales como un concierto renacentista, las exposiciones 'San Toys. Una revisión iconográfica actualizada ParaLosQueAmanDemasiado' y 'Arte y Ciencia: Epigenética', además de un Encuentro de integrantes de la Red Sefardita Transfronteriza.

La diputada de la Diputación de Badajoz María López; la alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, y el presidente de la Sociedad Montana, Alberto Márquez, han presentado este miércoles el Curso Internacional de Verano 'Arias Montano y el Humanismo en una perspectiva multidisciplinar para el siglo XXI', entre cuyos objetivos se sitúan acercar el conocimiento científico a toda la población, enriquecer la oferta cultural de este municipio y homenajear a uno de los personajes históricos más ilustres e universales de la provincia como Benito Arias Montano.

Así lo ha destacado López, quien ha subrayado que se trata de un personaje muy relevante en la historia de España y de un referente para el pensamiento humanista, además de filólogo o teólogo, de ahí que haya que destacar el "enorme acierto" de la UEx, la Sociedad Montana y el Ayuntamiento de Fregenal de rendirle homenaje y difundir su legado mediante este curso que encara su sexta edición "totalmente consolidado".

Asimismo, ha señalado que crece cada año y recibe a investigadores de diversas especialidades y procedentes de distintas universidades o centros, a la par que ha resaltado un "aliciente más" como su desarrollo en el Convento de San Francisco, una de las "joyas más destacadas" del "gran" patrimonio monumental de Fregenal que, en unos días, se convertirá de manera oficial en la sede del citado Centro Europeo del Humanismo, "un sueño que la Sociedad Montana viene persiguiendo desde hace varios años" y que cuenta con la participación de la diputación en su financiación.