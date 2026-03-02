El fotógrafo Fernando Prieto gana por segunda vez el concurso de FIO con su 'Perdiz de montaña'

Fernando Prieto García, autor de la imagen 'Perdiz de montaña', ha conquistado, por segunda vez, el premio absoluto del Concurso de Fotografía 'Las Aves Silvestres', enmarcado en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO).

La gala de entrega de premios, celebrada este pasado sábado en la localidad cacereña de Villarreal de San Carlos, ha contado con la presencia del director general de Turismo, Óscar Mateos Prieto, y su homólogo de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, entre otras autoridades.

La organización ha recibido 7.254 imágenes procedentes de 46 países, siendo, además, la edición con más representación internacional en los 21 años de historia del certamen, según ha destacado la Junta de Extremadura en nota de prensa este domingo.

La imagen ganadora, según ha explicado el fotógrafo madrileño, que ya había ganado el concurso en 2020, fue realizada en la isla de Madeira (Portugal).

De este modo, 'Perdiz de montaña', ganadora de la categoría C2 'Aves en su entorno', se ha impuesto a las otras tres que optaban al máximo galardón: 'Frame', de Renato Granieri (Reino Unido), en C1 'Retrato de aves'; 'The Breaking Point', de Massimiliano Manuel Paolini (Italia), en C3 'Aves en acción', y 'Abducido', de Serafín Robert Horst (Argentina), en C4 'Visión artística de las aves'.

El cuadro de honor se completa con 'Good day to fly', de Marina Gavrikova (Rusia), en C5 'Jóvenes fotógrafos' (menores de 18 años), y 'Amanecer', de Javier Simón Gálvez, premio especial 'Fotógrafo Extremeño', para los nacidos o empadronados en Extremadura.

Por su parte, dentro de la categoría de vídeos de naturaleza del certamen se ha alzado ganador Awais Ali Sheikh (Pakistán), con 'Into the wild'.

El importe total de premios asciende a 7.300 euros, de los que 2.000 corresponden al ganador absoluto. Además, los galardonados han recibido premios de los patrocinadores Skua Nature, Fujifilm, OM System, Canon, FotoTécnica Import, AcademiadeFotografos.com, CEFNA, Namen Color y El Millarón.

Este domingo FIO se despide con rutas guiadas en el Parque Nacional de Monfragüe, actividades infantiles, talleres especializados y conferencias, así como con la proyección de la película documental 'Centinelas del Viento' (2023), grabada en el islote canario de Alegranza, y un espectáculo de pintura, poesía y música con Leticia Ruifernández y Pedro Calero Trío.