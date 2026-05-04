Fondenex denuncia que la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha arrasado sotos y Riberas cerca de Mérida

En plena época de reproducción de aves, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) está realizando labores de podas de árboles y desbroce de árboles y matorral en las márgenes del río Guadiana antes de entrar en Mérida.

El paraje está formado por el típico bosque de galería con amplia variedad de árboles de gran porte y un rico sotobosque, lo que hace que sea un hábitat ideal de nidificación para decenas de especies de aves.

Muchas de las aves que crían en árboles y arbustos son especies protegidas, algunas de ellas, como la carraca y el abejaruco, en una situación preocupante. Otras especies reproductoras son oropéndolas, avetorillos, andarríos, chorlitejos, arrendajos, verderones, y hasta la rara garcilla cangrejera. El paraje es también área de campeo y alimentación de cigüeñas blancas y negras, garzas reales, milanos negros, zampullines, etc…, que también están siendo molestados por los atroces ruidos de motosierras y desbrozadoras.

La actuación de la CHG es totalmente ilegal, pues incumple:

- La Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

- La Ley 9/2006 de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 8/1998 de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura.

- La Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todos estos preceptos legales prohíben las molestias a las aves en su época de reproducción.

Pero además, el Artículo 334, c) de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código penal establece pena de prisión, e inhabilitación especial a quien contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, “realice actividades que impidan o dificulten su reproducción…” (de las aves).

FONDENEX se ha dirigido a la Dirección de Sostenibilidad denunciando la actuación de la CHG y solicitando la inmediata paralización de los trabajos. Es realmente inadmisible que un organismo oficial, la CHG, incumplan la legislación que protege nuestras aves y actúa con esta impunidad.