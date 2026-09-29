La firma de hipotecas en Extremadura desciende un 3,2% tras empeorar su evolución interanual en julio

La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura ha descendido un 3,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 752 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 15,3%.
En Extremadura se han prestado 75,54 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 4,47% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha bajado un 28,3 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 935 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 138,64 millones de euros. De ellas, 49 han sido sobre fincas rústicas y 886 sobre urbanas.
De las 886 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Extremadura, 752 han sido sobre viviendas; 8 en solares y 126 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 15 y en 18 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 143 hipotecas con cambios en sus condiciones, 110 fueron por novación.
Por contra, se han cancelado 978 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 770 han correspondido a viviendas, 44 a fincas rústicas, 153 a urbanas y 11 sobre solares.