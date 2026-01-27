La firma de hipotecas en Extremadura crece un 6,2% en noviembre

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Extremadura ha crecido un 6,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,43% a nivel nacional), hasta sumar un total de 650 operaciones, aunque se ralentiza, al no expresar variación respecto a la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Extremadura se prestaron 61,43 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en noviembre, un 8,01% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 32,1%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 899 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 88,98 millones de euros. De ellas, 48 fueron sobre fincas rústicas y 851 sobre urbanas.

De las 851 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en noviembre en Extremadura, 650 fueron sobre viviendas; 9 en solares y 192 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 14 y en 19 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 121 hipotecas con cambios en sus condiciones, 88 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.270 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 859 correspondieron a viviendas, 91 a fincas rústicas, 281 a urbanas y 39 sobre solares.