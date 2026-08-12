Finaliza la obra de optimización del abastecimiento en alta a Piornal tras una inversión de 816.000 euros

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, ha finalizado la obra de optimización del abastecimiento al municipio cacereño de Piornal, con una inversión de 816.000 euros.

El municipio de Piornal se abastece del agua de diversas captaciones (embalse, manantiales y sondeos) que, previo paso para el correspondiente tratamiento en la ETAP, se distribuye (debido a la complicada orografía) a cuatro depósitos reguladores, con una capacidad total de almacenamiento de 1.115 m2. Desde estos depósitos, y por gravedad, el agua se transporta a la población mediante dos conducciones.

Las obras realizadas han tenido como objeto la optimización de los recursos hídricos, resolviendo la "complicada gestión" de los últimos años producida por la reducción de caudal de los manantiales, el incremento de población y las "numerosas averías producidas por la antigüedad de las instalaciones", señala la Junta en una nota de prensa.

Los trabajos han consistido en cuatro actuaciones diferenciadas. Se ha mejorado el actual sistema de regulación y recogida de datos de las infraestructuras "en alta", mediante el telemando y la motorización de la válvula existente en la presa, con antena de comunicación digital, paneles fotovoltaicos, inversores y aparataje eléctrico, con el objetivo de ajustar el caudal que sale de la presa hasta la ETAP y los depósitos, evitando las pérdidas de agua que se producían, por los continuos fallos del sistema existente.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones en las cinco captaciones para el cumplimiento de la normativa vigente. En concreto, en los manantiales se han construido arquetas húmeda y seca para el correcto equipamiento (valvulería, filtro y contador), vallado perimetral y señalización. Y en el caso del sondeo, se ha realizado un nuevo trazado de la impulsión sustituyendo la actual tubería de fibrocemento.

Además, se han realizado actuaciones de mejora en los depósitos, como impermeabilización de los vasos, adecuación de las cámaras de llave, instalación de contadores, trasmisores de niveles, válvulas griswold y unión con central de control en la ETAP para su correcta gestión.

También se han sustituido los tramos aún existentes de fibrocemento en la red en alta, en los que se producían "continuas roturas" que además de las pérdidas de agua provocaban la interrupción del servicio.

La obra, promovida por la Junta de Extremadura, dio comienzo en julio de 2025 y ha finalizado este verano, con una inversión de 816.560 euros financiada con fondos FEDER del P.O. 2021-2027.