La Filmoteca de Extremadura traslada temporalmente sus proyecciones en Badajoz al edificio de Ibercaja

La Filmoteca de Extremadura informa de que las tres últimas películas programadas para el mes de junio en la ciudad de Badajoz se proyectarán en el auditorio del edificio Ibercaja. La decisión se adopta para garantizar las mejores condiciones de comodidad, calidad y bienestar para los asistentes, manteniendo el compromiso de la Filmoteca con la prestación de un servicio cultural de calidad para todos sus usuarios.

Las películas afectadas por este cambio se proyectarán respetando las fechas y horarios anunciados en la programación oficial. En concreto, se trata de las proyecciones de 'La Grazia', de Paolo Sorrentino, el martes 23 de junio, a las 18:00 y 20:30 horas; 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', de Quentin Tarantino, el jueves 25 de junio, en sesión única las 19:00 horas, y 'Calle Málaga', de Maryam Touzani, a las 18:00 y 20:30 horas, que cerrará la temporada en Badajoz.

Asimismo, se informa de que la entrada a las tres proyecciones será libre hasta completar aforo, facilitando así el acceso de todos los espectadores interesados en asistir a estas sesiones especiales de final de temporada.

La Filmoteca de Extremadura quiere agradecer públicamente a Ibercaja su disposición y colaboración para facilitar una solución rápida y eficaz que permita mantener la programación prevista y ofrecer al público un espacio adecuado para disfrutar de estas últimas sesiones. Del mismo modo, lamenta las molestias que este cambio pueda ocasionar y agradece la comprensión y fidelidad del público, y reafirma su compromiso de seguir trabajando para ofrecer el mejor cine en las mejores condiciones posibles.

La programación regresará el próximo 10 de septiembre con una nueva temporada de actividades y proyecciones en las distintas sedes de la Filmoteca de Extremadura.