La Filmoteca de Extremadura programa seis ciclos y proyecta once películas en septiembre

La Filmoteca de Extremadura proyectará en sus cuatro sedes --Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia-- once títulos durante el mes de septiembre enmarcados en seis ciclos y combinando cine contemporáneo nacional e internacional, patrimonio audiovisual, literatura y educación. De esta forma, la filmoteca regional mantiene su apuesta por convertir las salas en espacios de encuentro entre las películas, sus creadores y los espectadores.

Así lo ha destacado el director de la Filmoteca, Antonio Gil Aparicio, durante la presentación de la programación, donde además ha reseñado el cambio de sede en Mérida, ya que a partir de ahora se proyectará en la Sala Trajano, y ha anunciado la renovación del acuerdo para continuar con las proyecciones en el Espacio Joven de Badajoz, si bien transitoriamente las proyecciones serán en la sala de teatro del propio espacio.

El cine español con sello extremeño estará representado por 'Día de caza', de Pedro Aguilera, un drama coral protagonizado por Carmen Machi, Rossy de Palma y Blanca Portillo. La película mantiene un especial vínculo con la región al haber sido rodada en Extremadura con el apoyo de las Ayudas a la Producción de Largometrajes de la Junta de Extremadura.

El ciclo 'Foco Festivales' acerca dos de los títulos destacados del circuito internacional: 'El sonido de la caída', de Mascha Schilinski, Premio del Jurado en Cannes, y 'Resurrection', de Bi Gan, Premio Especial del Jurado en el mismo festival.

Por su parte, el ciclo 'Cine Latinoamericano' presenta 'Hangar Rojo', de Juan Pablo Sallato, un intenso drama sobre el golpe militar chileno de 1973, reconocido con cuatro premios en el Festival de Málaga. Esta cinta es la elegida por la Filmoteca para itinerar por las diversas sedes que Filmoteca tiene repartidas por la región, además de estar en las cuatro sedes.

La Filmoteca también se sumó a la celebración de la Noche del Patrimonio con la proyección el pasado día 11 de 'Recuerdos de futuro', un proyecto pionero de producción propia compuesto por 15 piezas que recorren más de un siglo de imágenes de Extremadura y muestran el trabajo de recuperación, conservación, restauración, digitalización y difusión de nuestro patrimonio audiovisual.

Igualmente, la Filmoteca también se une a una de las grandes citas del mes como es el Festival Literario de América y Europa, 'Escribidores', con el ciclo 'Pantallas y Literatura'.

Las proyecciones de obras como 'La casa de Bernarda Alba', 'Al otro lado del río y entre los árboles', 'La voz dormida' o el documental 'Mario Vargas Llosa: dedicatoria para el siglo XXI' estarán acompañadas por Ian Gibson, Imanol Uribe, Ana Belén, Benito Zambrano, Mariana Sipo, Antonio Soler, Jesús Carrasco y Juan Cruz, en encuentros moderados por el periodista, escritor y divulgador cinematográfico Luis Alegre.

'Pantallas y Literatura' se desarrollará en tres jornadas y servirá para profundizar en la relación entre literatura y cine compartiendo películas con destacados protagonistas de la cultura cinematográfica.

Completa la programación de septiembre 'FilmoEduca', el programa de alfabetización audiovisual de la Filmoteca, con 'El tesoro de Barracuda' para Infantil y Primaria y 'Senderos de gloria', de Stanley Kubrick, para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos.

Con esta nueva temporada, y tal y como ha afirmado Gil Aparicio, la Filmoteca "reafirma su compromiso con la difusión cinematográfica, el patrimonio audiovisual, la educación y el encuentro directo entre el cine y sus públicos", informa la Junta de Extremadura.

Además, Aparicio ha adelantado algunas de las obras que se podrán ver en este trimestre, entre las que ha reseñado 'Omaha', 'El conseguidor', del extremeño Rodrigo Rivas, el documental 'Mr. Nobody contra Putin' o 'El amigo silencioso', así como ciclos dedicados a la Guerra Civil, cuyo inicio hace ahora 90 años se conmemora este noviembre, a la arquitectura o el ciclo de cine Queer.