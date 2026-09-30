La Filmoteca de Extremadura programa en octubre 19 películas en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia

La Filmoteca de Extremadura ha programado durante el mes de octubre 11 ciclos y 19 películas que combinan cine contemporáneo, clásicos, documental, cinematografía extremeña, recuperación del patrimonio audiovisual y actividades especiales desarrolladas en colaboración con instituciones y festivales.

Asimismo, se celebrarán coloquios y encuentros con cineastas, artistas y profesionales, reforzando la Filmoteca como "espacio de exhibición, conservación, formación, encuentro y difusión de la cultura cinematográfica".

La programación se desarrollará principalmente en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, junto a actividades especiales y colaboraciones con otras instituciones culturales y en las 10 salas de proyección mensual de la Filmoteca de Extremadura distribuidas por la región.

Así, octubre recupera una de las obras más singulares del cine del siglo XX: 'Sayat Nova' (El color de la granada) (1969), de Sergei Parajanov.

Además, el ciclo dedicado a películas destacadas en los principales certámenes internacionales reúne este mes tres títulos recientes, como son 'Omaha', de Cole Webley, presentada en Sundance, 'El amigo silencioso', de Ildikó Enyedi, y 'La isla de Amrum', de Fatih Akin.

La propuesta latinoamericana del mes será 'La mujer de la fila', de Benjamín Ávila, protagonizada por Natalia Oreiro; y en el ciclo dedicado a las producciones extremeñas se programa 'El conseguidor', segundo largometraje del director extremeño Rodrigo Rivas, producido por Derivas Films y realizado íntegramente en la región.

Las sesiones de Cáceres, Badajoz y Mérida contarán con coloquios con el director, protagonistas y otros integrantes del equipo, acercando al público el proceso creativo y la experiencia de producir cine desde Extremadura.

CINE ESPAÑOL

En cuanto al ciclo de cine español, la Filmoteca presenta 'Iván & Hadoum', primer largometraje de Ian de la Rosa, que llega tras su recorrido por festivales internacionales, con reconocimientos en Berlín y Málaga. La proyección de Cáceres contará con la presencia del director, participará en un coloquio con el público tras la película.

Por otro lado, con motivo del 6 de octubre, Día del Cine Español, la Filmoteca dedica una sesión especial al cineasta cacereño Manuel Pérez-Sala, cuyo archivo cinematográfico ha sido recuperado gracias a la colaboración de su familia.

La selección permitirá descubrir un valioso testimonio de la Extremadura de los años cincuenta y de la importancia del cine doméstico y amateur para la conservación de la memoria colectiva.

La sesión estará integrada por 'Éxodo de salvación (N.ª Sra. de la Montaña)' (1954), sobre la historia del ermitaño Francisco Paniagua y la fundación del Santuario de la Virgen de la Montaña; 'Montehermoso, boda extremeña' (1957), excepcional documento etnográfico sobre los ritos, indumentaria y costumbres de una boda tradicional; 'Norva Cesarina' (1959), que convierte el casco histórico de Cáceres en protagonista combinando ficción, humor y documental; y 'Batalla de Flores y Ofrenda a la Virgen de la Montaña', testimonio de las celebraciones y la vida colectiva de la ciudad.

Con motivo del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939), la Filmoteca inicia un nuevo ciclo destinado a recuperar películas que, desde diferentes épocas, géneros y perspectivas, se han acercado al conflicto, sus protagonistas y sus consecuencias.

La primera propuesta será la película de animación 'Winnipeg, el barco de la esperanza', de Beñat Beitia y Elio Quiroga.

Asimismo, con motivo del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, se programa 'We the Hispanos. El legado hispano en Estados Unidos', de José Luis López-Linares, documental que recorre la presencia y la influencia de la cultura hispana en la historia de Estados Unidos.

El apartado documental incluye también, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, 'Apuntes para una poesía en Chapurrau' y 'Apuntes para una poesía en Carabineiru', dos mediometrajes surgidos de la investigación del artista Roberto Herrero sobre las lenguas campesinas de Extremadura.

La sesión finalizará con una charla-coloquio con Roberto Herrero y M.ª Jesús Ávila, subdirectora artística del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear.

En colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, la Filmoteca presenta 'La arquitectura del (des)amor', un ciclo que plantea una original pregunta: ¿pueden los espacios que habitamos influir en nuestras relaciones?

Tres sesiones recorrerán otras tantas fases: los recién casados y la (des)ilusión, con Descalzos por el parque y el cortometraje One Week, de Buster Keaton; las reformas y el (des)acuerdo, con Esta casa es una ruina y 3 gramos de fe; y la convivencia y la (des)unión, con Se acabó el pastel.

Las tres jornadas incluirán coloquios con profesionales de la arquitectura y otros invitados. La sesión inaugural, el 16 de octubre, será presentada por Helia de San Nicolás, acompañada de otros participantes.

CINE Y MÚSICA: CINEBEAT

La Filmoteca participa en el Festival CINEBEAT de Mérida con una proyección especial en el Cine María Luisa: Oasis: Don't Look Back in Anger, de Dylan Southern y Will Lovelace.

La película, presentada en el Festival de Venecia, se acerca al esperado reencuentro de Liam y Noel Gallagher y a la gira Oasis Live '25, con acceso a ensayos, conciertos, material entre bastidores y entrevistas conjuntas.

FILMOEDUCA

La programación de octubre mantiene una presencia destacada de Filmoeduca, el programa educativo de la Filmoteca de Extremadura dirigido al alumnado de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, que utiliza el cine como herramienta de aprendizaje, formación de espectadores y reflexión sobre diferentes realidades sociales y culturales.

Para Infantil y Primaria, la película seleccionada es 'La gran fiesta del bosque', una propuesta especialmente dirigida a los espectadores más jóvenes.

Para Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, Fimoeduca programa 'Sorda', película que permite trabajar cuestiones relacionadas con la comunicación, la diversidad, las relaciones personales y la inclusión.

Las sesiones se desarrollarán en las sedes de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, dentro de la apuesta de la Filmoteca por acercar la cultura cinematográfica a los centros educativos y contribuir a la creación de nuevos públicos desde edades tempranas.