La Filmoteca de Extremadura lleva el mejor cine extremeño de animación a La Vera con dos actividades dentro de IndóMita

La Filmoteca de Extremadura, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, participa este lunes 27 y el martes 28 de julio con una programación especial en la Muestra de Cine y Cultura de La Vera IndóMita con dos actividades que pondrán en valor el cine de animación extremeño.

La Junta de Extremadura destaca, en un comunicado, que esta programación forma parte del compromiso de la Filmoteca por acercar el cine de calidad a todos los territorios de la región y apoyar iniciativas culturales que contribuyen a descentralizar la oferta cinematográfica, como ya realiza durante el año con la sala con proyecciones mensuales en Jarandilla de la Vera, con la colaboración de la Asociación Badila.

La primera de las actividades tendrá lugar este lunes 27 de julio, a las 22,00 horas, en Garganta la Olla, en el Barrio la Higuera, bajo el título 'Tómate un corto a miVera' con entrada libre. La Filmoteca ofrecerá una sesión especial con tres de las producciones más destacadas de la animación española reciente: 'El corto de Rubén', 'El estado del alma' y 'Gilbert', cortometrajes extremeños protagonistas de la última edición de los Premios Goya, con dos nominaciones y el premio al Mejor Cortometraje de Animación para Gilbert.

La sesión será presentada y moderada por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, y contará con la participación de Pilar Díaz Pardo, presidenta de la Academia de Cine de Extremadura; la directora Sara Naves, directora y guionista de 'El estado del alma', que se desplazará desde Portugal para participar en el encuentro; y el crítico cinematográfico Emilio Luna, colaborador de 'The Glow'.

Asimismo, se pondrá en valor el éxito de 'Gilbert', dirigido por Álex Salu, Arturo Lacal y Jordi Jiménez y producido por la extremeña Mónica Gallego, de Agencia Freak, galardonado con el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Animación 2026.

La programación continuará el martes 28 de julio, a las 12,00 horas, en el Parador de Jarandilla de la Vera, con el encuentro 'Fuera de Plano. Conversaciones sin guion: El cine extremeño', un espacio abierto de diálogo organizado por la Filmoteca para analizar el "extraordinario momento" que atraviesa el cine realizado en la región y su creciente reconocimiento en los principales certámenes nacionales e internacionales.

Moderado por el director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, el encuentro reunirá nuevamente a Pilar Díaz Pardo, Sara Naves y Emilio Luna, quienes reflexionarán sobre la evolución del sector audiovisual extremeño y de la animación en particular, el proceso creativo de las producciones recientes, la importancia de la animación como lenguaje cinematográfico y el papel de los festivales en la difusión del talento emergente.

El coloquio ampliará su mirada al conjunto del cine extremeño, analizando la presencia que ha tenido la cinematografía regional en el Festival de Málaga 2026, donde el documental 'Recuerdo tu nombre', de Silvia Venegas, obtuvo dos Biznagas de Plata; 'Este cuerpo mío', codirigido y protagonizado por Carolina Yuste, que formó parte de la programación oficial; la película 'Votemos', dirigida por Santiago Requejo, que consolidó la presencia de la ficción extremeña en el panorama nacional; y 'We Are the Jungle (Somos la jungla)', del director David Yáñez (Gwai Lou) afincado en Malasia, que fue reconocido con el premio Biznaga de Plata a la Mejor Dirección (ZonaZine) en Málaga.