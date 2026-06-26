El Festival Transfronterizo de Artes Circenses de Guareña ofrece seis espectáculos de compañías de España y Europa

El X Festival Transfronterizo de Artes Circenses de Guareña se desarrollará del 26 de junio al 26 de agosto con seis espectáculos a cargo de compañías de España y del resto de Europa que incluyen tanto clown, como marionetas, malabares o pole dance entre otras disciplinas.

Como cada año, se volverán a repartir encuestas para que el público pueda valorar los espectáculos a los que asiste y entregar así el premio a la mejor obra dentro de un festival cuyo elenco encabezan artistas internacionalmente reconocidos, entre ellos Pepe Viyuela por su especial relación con Guareña en sus diferentes facetas.

La diputada provincial María José Benavides, la concejala de Turismo del ayuntamiento guareñense, Nazaret Acevedo, y el gestor cultural del consistorio, Fernando Pascual, han presentado esta nueva edición que, para Benavides, es "un proyecto que ha sabido crecer, evolucionar y convertirse en un referente cultural dentro y fuera de Extremadura".

Cada año, ha destacado, el festival ha ido ganando de forma "paulatina y constante" en términos cualitativos, ya sea en organización, recursos humanos y económicos, compañías seleccionadas participantes o aceptación del público, llegando a alcanzar cotas máximas los pasados 2023, 2024 y 2025.

Sobre estos 10 años, la concejala y el gestor cultural han hecho balance y han destacado el compromiso de la diputación con la cultura y con los municipios y, en concreto, "con una cultura accesible", como ha añadido Acevedo.

Del mismo modo, han abogado por que esta décima edición sirva para reconocer el trabajo conjunto de todos los implicados y del público, que disfrutará de compañías de España y del resto de Europa que traerán seis espectáculos, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Pascual ha adelantado que todas los actuaciones tendrán lugar en abierto, a las 22,00 horas de la noche, en distintos puntos de la localidad, y que habrá temáticas como la profundidad humana y un elenco que encabezan artistas internacionalmente reconocidos, entre ellos Pepe Viyuela el 26 de agosto con 'Encerrona', la última de las citas de este festival que arranca el 26 de junio con la compañía Dúo x caso y 'La Clessidra'.