El Festival de Teatro Clásico de Alcántara levanta el telón este sábado con la obra 'La Gitanilla'

El Festival de Teatro Clásico de Alcántara levantará este sábado el telón de su 40ª edición con un acto de bienvenida en el Conventual de San Benito, en el que se rendirá homenaje a varias personas que han hecho posible la historia del certamen, antes de la representación de 'La Gitanilla', adaptación de la novela ejemplar de Cervantes que abrirá la programación de esta edición.

A partir de ahí, el escenario principal del Conventual volverá a reunir algunos de los grandes nombres de las artes escénicas, como Rafael Álvarez 'El Brujo', que protagonizará el 6 de agosto 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús' y recibirá un reconocimiento por su estrecha vinculación con el certamen.

Completan la programación 'Casa con dos puertas, mala es de guardar', de Verbo Producciones; 'Farra', y 'Doña Francisquita', que devolverá la zarzuela al escenario principal del Festival coincidiendo con este 40 aniversario.

Además, la programación se completará con el 'Festival Off', que volverá a sacar el teatro a las calles con cerca de una treintena de actividades gratuitas entre pasacalles, circo, música, magia, teatro familiar, talleres, paseos teatralizados y el estreno de 'La Carreta de la Fantasía', convirtiendo todo el municipio en un gran escenario al aire libre.

Con más butacas que habitantes y miles de visitantes previstos durante nueve días, Alcántara "afronta una edición histórica en la que volverá a demostrar por qué, cuarenta años después, sigue siendo uno de los grandes referentes del teatro clásico en España", señala la organización en nota de prensa.