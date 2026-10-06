El festival de música joven 'Badafest' de Badajoz se celebrará el 20 de noviembre en el Palacio de Congresos

El festival de música joven local 'Badafest 2026' de Badajoz se celebrará el 20 de noviembre en el auditorio del Palacio de Congresos de la ciudad con la actuación en directo de las cinco formaciones musicales seleccionadas entre las propuestas presentadas.

En este sentido, el próximo día 9 se abre el plazo para la presentación de propuestas musicales de jóvenes de Badajoz que quieran mostrar su talento creativo en cualquier género musical, en el marco de esta séptima edición en la que el plazo de recepción estará abierto hasta el 25 de octubre.

La participación está abierta a jóvenes residentes en la ciudad de Badajoz o que tengan alguna vinculación laboral o estudiantil con edades comprendidas entre los 13 y los 35 años, ambos inclusive; y, como novedad, los gastos derivados de la actuación de los solistas o formaciones seleccionadas para el 20 de noviembre serán reembolsados por un total de 1.000 euros frente a los 800 euros de anteriores ediciones.

Así lo ha destacado en su presentación la concejala de Juventud, Mariema Seck, acompañada de representantes de los colectivos colaboradores, como la sección juvenil de Club Conciertos Badajoz y las asociaciones Batalla de Gallos de Extremadura, La Hoguera y El Jardín: Música en Extremadura y más allá.

En su intervención, ha explicado que se trata de un proyecto impulsado desde el ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud para dar oportunidades, espacio y visibilidad al talento joven local de Badajoz, así como que este festival nació para ofrecer un escenario a quienes componen, ensayan, crean y "muchas veces simplemente necesitan una oportunidad y un espacio para que su música pueda ser escuchada".

Al mismo tiempo, ha resaltado que en 'Badafest' caben "absolutamente todos los estilos musicales", dado que buscan que sean propuestas originales y, "sobre todo", quieren descubrir qué están creando los jóvenes. El plazo de presentación estará abierto del 9 al 25 de octubre y cada grupo o solista tendrá que presentar tres canciones en formato vídeo, ante lo que se valorará especialmente aquellas grabaciones realizadas en directo.

Entre las propuestas presentadas se seleccionarán cinco formaciones o solistas, que serán finalmente quienes se suban al escenario de Badafest, que ha definido como "un trampolín" para los jóvenes, dado que muchos de los grupos que han pasado por este evento hoy ofrecen actuaciones, forman parte de festivales celebrados dentro y fuera de la región o acompañan a grandes artistas en sus conciertos.

En este sentido y para que 'Badafest' siga creciendo y ofreciendo esta oportunidad, este año van a aumentar la cuantía destinada a cada formación seleccionada, pasando de los 800 euros que tradicionalmente se venían dando a 1.000 euros de esta edición. Otra novedad es la inclusión por primera vez de la sección joven del Club Conciertos Badajoz, que va a colaborar directamente en las tareas de difusión, comunicación y desarrollo del festival.

Mariema Seck ha destacado por último que "el momento más esperado" será el 20 de noviembre a partir de las 20,00 horas en el auditorio del Palacio de Congresos 'Manuel Rojas Torres', donde se podrá disfrutar en directo de las cinco propuestas seleccionadas, a la vez que ha animado a participar y a que solistas o grupos jóvenes manden sus letras, su música y sigan sorprendiéndoles, porque está "convencida" de que "todavía" hay "muchísimo talento por descubrir en Badajoz.