El Festival Morisco revive la historia de Hornachos con actividades teatrales, música o artesanía

La localidad pacense de Hornachos celebra del 7 al 8 de agosto su XIII Festival Morisco, con el que revive y reivindica un episodio clave de su historia a través de un programa de actividades en el que destaca la obra 'Desterrados. Los moriscos de Hornachos', representada por el grupo local Palique Teatro, junto a música o artesanía.

De este modo, rinde homenaje en el entorno de la Plaza del Pilar de San Francisco a las más de 3.000 personas expulsadas en 1610 de una localidad que fue el núcleo mudéjar más habitado de la Corona de Castilla durante la Alta Edad Media y que desde principios del siglo XVI contó con una numerosa comunidad morisca.

Así, una de las citas principales de este festival es la puesta en escena de 'Desterrados. Los moriscos de Hornachos', en la que los vecinos ponen voz a las historias de quienes fueron obligados a abandonar su tierra, expulsados por la intolerancia política y religiosa de la época. Para ello, tendrán lugar dos representaciones que, como novedad, este año contarán con gradas para mejorar la visibilidad y comodidad.

El diputado provincial y alcalde de la localidad, Francisco Buenavista, ha destacado durante su presentación que, al recordar este episodio, no sólo se pone de manifiesto "una herencia cultural que ha dejado una impronta que se sigue manifestando en Hornachos a través de nuestro rico patrimonio cultural".

También, como ha señalado, están educando a las nuevas generaciones en el respeto, la tolerancia y el amor por nuestra identidad, mientras que el autor y director de la obra 'Desterrados. Los moriscos de Hornachos', Juan Francisco Castaño, la ha definido como una recreación teatral histórica de 1610, cuando se decretó el edicto de expulsión del 90 por ciento de la población hornachega después de ocho siglos habitando el pueblo, que ahonda en los sentimientos que ello produjo.

FESTIVAL DE LOS OFICIOS ARTESANOS

El Festival Morisco es un evento que aúna historia, cultura y patrimonio, y que es posible gracias a la implicación la sociedad civil de Hornachos y al apoyo económico de la Diputación de Badajoz, como ha recordado Buenavista, junto con que este año incluye además en su programación el Festival de los Oficios Artesanos de la Provincia.

Gracias a la colaboración de la Asociación Extremeña de Artesanía, durante la tarde-noche del viernes 7 se realizarán actividades como una clase magistral, demostraciones en vivo y talleres participativos de iniciación a la alfarería y trabajos con tela y cuero.

Además, se podrán adquirir productos textiles, de cerámica, alfarería, vidrio, marroquinería o bisutería, dentro de una faceta artesanal del festival que continuará el sábado 8 y el domingo 9 con la participación de artesanos locales.

El público infantil también tiene un espacio reservado en el festival, donde podrá crear marionetas moriscas, una actividad que les permitirá conocer las tradiciones, vestimenta y forma de vida de personas que siglos atrás habitaron Hornachos.

En clave musical, la Coral Municipal de Hornachos ofrecerá en la Iglesia de San Francisco el concierto 'La música y sus raíces en San Francisco', y el grupo de rock andaluz Maymona homenajeará a grandes nombres como Triana, Alameda o Medina Azahara.

La presentación de este evento, consolidado en la programación cultural del verano de la provincia, ha concluido con una invitación del alcalde de Hornachos a visitar la localidad "en cualquier estación del año", así como a caminar por sus calles, a emocionarse con el teatro, a "fascinarse" con su naturaleza, a deleitarse con su gastronomía, a sorprenderse con su patrimonio, "en definitiva, a compartir con nosotros el orgullo de ser herederos de una historia única".

Las entradas para disfrutar de 'Desterrados. Los moriscos de Hornachos' tendrán un precio de 5 euros, si se compran de forma anticipada, y 7 euros si se adquieren en taquilla, según indica en nota de prensa la institución provincial pacense.