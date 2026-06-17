El Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana se celebrará en Tamurejo el 26 y 27 de junio

El Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana se celebrará en la localidad pacense de Tamurejo, enclavada en plena Reserva Natural de la Siberia, durante los días 26 y el 27 de junio.

El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha afirmado que este encuentro cultural es "una dosis de energía cultural, de pensamiento, de belleza, de energía y de futuro para un territorio extraordinario como es la Siberia extremeña" y ha destacado que "es capaz de unir dos ámbitos que en Extremadura no pueden verse por separado como la cultura y el paisaje".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la presentación de la séptima edición de este encuentro en torno a la literatura y a la naturaleza en la que ha estado acompañado por la regidora municipal, Rosa María Araújo, y la responsable del Plan de Fomento de la Lectura, Myriam Navas.

"Desde la Junta de Extremadura queremos subrayar el valor de este festival porque Siberiana demuestra que la cultura de calidad no tiene que encerrarse sólo en las grandes urbes, sino que también es una posibilidad de cohesión territorial", ha reconocido Gil Solo.

Al mismo tiempo ha destacado la importancia de los nombres de gran relevancia que en torno a la literatura y a la naturaleza se reunirán en esta edición que se celebra bajo el eslogan 'Vitamina Siberiana'.

Por su parte, la alcaldesa tamurejana ha desgranado los contenidos de esta edición, apuntando que reunirá a nombres como los escritores Marta del Riego, Rafael Navarro de Castro, Sandra Benito, Carlos García Mera, Carmen Hernández Zurbano, Joana Bértholo, Gonzalo Escarpa o David Trueba en un encuentro que estará dirigido por el escritor Gabi Martínez y que cuenta con un cartel diseñado por la ilustradora Moyra Montoya.

Además, la edición de 2026 contará con una exposición de fotografías de paisajes de Eduardo Gómez-Pacheco y proyectará el cortometraje 'Medea a la deriva' y el documental de Joan Fontcuberta 'El enigma de los Hydropithecus', ha informado la Junta en nota de prensa.

Igualmente, durante estos días se celebrará un taller que abordará la relación entre lengua, identidad y territorio, además de presentarse un nuevo número de 'Suroeste', la revista extremeña de literaturas en lenguas ibéricas.

También el OSCEC Estremaúra (Órgano de Seguimiento y Coordinación del Estremeñu y su Cultura) presentará en Siberiana el taller 'Contando el territorio: lengua, literatura y cultura extremeña como espacio de encuentro'.

Así, y tal y como ha afirmado Rosa María Araújo, "frente a la confusión y el pesimismo", Siberiana se llena de voces de escritores que "infunden energía y animan a contrarrestar esa avalancha negativa que se extiende por el planeta, apostando por un futuro fuerte y vinculado a la naturaleza".

De esta forma, durante esos dos días, la palabra tranquila, que apunta a otro modo de entender la vida, se difundirá en conversaciones, debates y confesiones, donde se darán la mano literatura, naturaleza, pensamiento y comunidad en plena Reserva de la Biosfera de La Siberia.