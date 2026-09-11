El Festival Itinerante DíJazz ofrecerá 15 conciertos en la provincia de Badajoz durante septiembre y octubre

El Festival Itinerante DíJazz de la Diputación de Badajoz alcanza su novena edición con 15 conciertos que ofrecerá en otras tantas localidades de la provincia de Badajoz durante los meses de septiembre y octubre, con el objetivo de acercar el jazz a espacios del medio rural.

La programación de este certamen ha sido presentada este jueves por parte de la diputada de Tecnología y Digitalización de la Diputación de Badajoz, Paqui Silva; el alcalde de Esparragalejo, Francisco José Pajuelo; el coordinador del festival, Javier Alcántara, y el director del Curso de Jazz, Pablo Romero.

En su intervención, el coordinador del festival, Javier Alcántara, ha puesto el acento en la evolución de DíJazz durante estos nueve años que ha contribuido, a su juicio, a que el jazz forme ya "parte de la identidad extremeña".

Alcántara ha reivindicado también la elección de espacios rurales para su celebración que ha permitido demostrar que este género puede ser cercano y accesible, tras lo que ha valorado que el programa combina "estabilidad laboral para músicos profesionales, nuevos talentos y bandas consolidadas del panorama nacional", además de propuestas que amplían los límites del jazz.

Este año además, el certamen vuelve a estrechar los vínculos entre el festival y el Curso de Jazz del Conservatorio Profesional 'Juan Vázquez,' incorporando a alumnos y nuevos valores surgidos de esta formación.

Así, el director del curso de jazz, Pablo Romero, ha destacado que este curso y festival DíJazz "nacieron en paralelo y terminaron encontrándose para beneficio de la tierra", un vínculo que ha permitido que quienes comienzan a formarse comprendan mejor lo que estudian al enfrentarse al público y a escenarios reales, mientras que la red de municipios del festival ofrece al curso nuevas oportunidades de contacto con la sociedad.

La edición tendrá asimismo un componente de homenaje con el recuerdo a Gene García, músico estrechamente vinculado a la escena jazzística extremeña y participante en anteriores ediciones del festival.

ARRANCA EN ESPARRAGALEJO

En su intervención, alcalde de Esparragalejo ha destacado el valor de estas iniciativas culturales para los municipios, que en muchos casos serían "casi imposibles" de organizar de manera independiente, por lo que ha considerado un privilegio que su localidad inaugure esta ronda de actuaciones.

De esta forma, el Festival DíJazz arrancará el próximo 18 de septiembre en Esparragalejo con la actuación de la formación Jara Molina Quartet, y continuará el 25 de septiembre en Granja de Torrehermosa con Four Women Jazz Quartet.

Ese mismo día, en Talavera la Real actuará Brooklyn Jazz Quartet y el día 26 el festival llegará a Barbaño con Lola Santiago Quartet, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Ya en octubre, el viernes día 2 Villafranca de los Barros recibirá a Javier Alcántara Short Stories Band, y el día 3 Javier Pérez Quartet ofrecerá un concierto en Mengabril.

El 9 de octubre el festival llegará a Fuenlabrada de los Montes con Aurora Samino Quartet; el día 10 estará en Entrín Bajo, Reme Barrera Quintet, y el 16 de octubre en Berlanga podrá verse a Iván San Juán Quartet.

El festival continuará el 17 de octubre en Entrerrios, con Pedro Calero Quartet; el viernes día 23 en Malcocinado, con Joaquín de la Montaña, y el sábado día en Cabeza la Vaca, con alumnos del Curso de Jazz del Conservatorio 'Juan Vázquez'.

Finalmente, concluirá el 30 de octubre en Villanueva del Fresno con Oliva Lorrio Quartet, y el día 31 con dos actuaciones, una en Trujillanos de Narci González Quartet, y otra en Quintana de la Serena, Juanlu Garcia Quartet.