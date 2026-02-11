El festival Extremúsika de Cáceres cierra cartel con la incorporación de Rebrote, el proyecto de Iñaki Antón 'Uoho'

El festival Extremúsika, que se celebrará en el recinto hípico de Cáceres del 30 de abril al 2 de mayo, ha cerrado su cartel con la incorporación de quince nuevos artistas, entre los que se encuentra Rebrote, el proyecto de Iñaki Antón 'Uoho', que fue guitarrista de Extremoduro y Platero y tú, junto al fallecido Robe Iniesta.

Rebrote ofrecerá en Cáceres su primer concierto en Extremadura con Iñaki 'Uoho' junto a algunos de sus históricos compañeros de Extremoduro. La voz principal y la guitarra la asume Jaime Moreno con Miguel Colino, Jaime Tejedor, José Ignacio Cantera e Iñigo López, que configuran una banda que ofrece un rock orgánico y directo.

Así, Extremúsika ofrece tres días de conciertos con la participación de 60 bandas de diferentes estilos musicales en una edición en la que destaca el rock, el metal, la electrónica o trap latino como el que ofrece La Pantera, otra de las incorporaciones que se han desvelado este martes por parte de la organización.

En total se han dado a conocer una quincena de nuevos artistas como Angelus Apatrida, que celebra su vigésimo sexto aniversario con su propuesta metal; el rap de Costa; Kabasaki, Daniflakko y Xavibo que pondrán el sonido urbano, o la actuación de la rapera Lorna.

Se incorporan también al cartel Forraje, Afónica Naranjo y Jason Cenador, además del dj y productor internacional Luis Kill, así como artistas locales como Raúl Cabra y la Sukyband, o el flamenco rock fusión de Wistimber.

Con todos ellos se completa un cartel encabezado por Sanguijuelas del Guadiana, el grupo extremeño de moda en el panorama nacional, compuesto por tres jóvenes de Casas de don Pedro (Badajoz), que actuarán en la jornada del sábado, 2 de mayo, con su gira 'Verbena en vena' en el que repasarán su primer disco 'Revolá', en el que mezclan sonidos actuales con raíces tradicionales.

Bandas como Boikot, Envidia Kotxina, Gomad & Monster, Me Fritos & The Gimme Cheetos, Faenna y Lablackie y los locales Inkandescencia y Nacor sonarán en el escenario de Extremúsika junto al hip hop de Def con Dos; el rock de Reincidentes; la música metal de Hamlet, o el rap de Narco, así como Poncho K, Gato Ventura, Los de Marras, Kaos Etílico, o Sons of Aguirer & Scila.

Fernando Costa, Kaydy Cain, Nikone, JP Fernández, Lucho RK y Metrika, Santa Salut, Yassir, MVRK y Devo KCRS son otras bandas confirmadas junto a Balkan Bomba y Serko.

También figuran nombres como La Fuga, El Último K Zierre, The Whistlers, The Lokos y Segismundo Toxicómano, además de Blake y Dollar Selmouni, el hip hop social de K1za, el metal con humor de El Reno Renardo, la electrónica de Itaca Band, o la canción de autor de Pedro Pastor.

El elenco se completa con nombres del panomara regional como Dianna Keys, Longitudinal y Zalake, según publica la organización en sus redes sociales.

Las entradas para el Extremúsika, patrocinado por la Fundación Extremeña de la Cultura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y Canal de Isabel II, están a la venta en la web oficial del festival y se puede utilizar el Bono Cultural Joven para comprarlas.