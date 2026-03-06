CONTEMPOPRÁNEA

El Festival Contempopránea soplará sus 30 velas con La M.O.D.A y Nena Daconte como cabezas de cartel

Se celebrará los días 17 y 17 de octubre en la Institución Ferial de Don Benito.

El Festival Contemporánea celebrará su trigésima edición los días 17 y 17 de octubre en la Institución Ferial de Don Benito (Feval) con un cartel que encabezan La M.O.D.A y Nena Daconte.

La organización ha dado a conocer los grupos que se subirán al escenario para una edición que abrirá la preventa de entradas este domingo, 8 de marzo.

Junto a Nena Daconte, el viernes 16 actuarán Niños Bravos, Electrozacho y Fonal; mientras que el sábado, día 17, junto a La M.O.D.A, estarán Carlos Ares, Ultraligera, Sexy Zebras, ELYELLA, Barry B, Veintinuno, Depedro, El gato con jotas y Los primos DJs.

