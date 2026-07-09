Fernández Calle remarca el "compromiso" de la Junta con la protección a la infancia y a las familias

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha visitado el Espacio Educativo Saludable de Plasencia, donde ha conocido de primera mano el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo con los menores participantes y ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional con la puesta en marcha de programas que favorecen la igualdad de oportunidades, la inclusión social y el bienestar de la infancia.

Durante la visita, Fernández Calle ha destacado que los Espacios Educativos Saludables constituyen un recurso socioeducativo fundamental para apoyar a los niños pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad. A través de este programa, los menores participan durante el periodo estival en actividades de refuerzo educativo, promoción de hábitos saludables, desarrollo personal, ocio y tiempo libre, además de recibir apoyo alimentario y otros recursos dirigidos también a sus familias.

El vicepresidente ha subrayado que la Junta de Extremadura destina en 2026 un total de 662.376 euros a la financiación íntegra de este programa en 35 localidades de la región. Esta inversión, ha señalado, refleja la apuesta del gobierno autonómico por impulsar políticas sociales que garanticen el acceso de todos los niños a recursos educativos, culturales y de ocio, con independencia de su situación económica o social.

En el caso de Plasencia, el Espacio Educativo Saludable atiende este verano a 40 menores de entre 5 y 12 años mediante una intervención desarrollada por un equipo de cinco profesionales. El programa combina actividades educativas, lúdicas y de promoción de la salud con el acompañamiento a las familias, favoreciendo además la conciliación durante las vacaciones escolares y la detección de posibles situaciones de vulnerabilidad que requieran una intervención especializada.