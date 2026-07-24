La Feria Rayana ofrece en Idanha-A-Nova jornadas, talleres, música o gastronomía de ambos lados de la Raya

La Feria Rayana que se año se celebra en la localidad portuguesa de Idanha-a-Nova ofrece hasta este domingo, 26 de junio, jornadas, talleres, contactos empresariales, música o gastronomía de ambos lados de la Raya.

Una feria que se celebra bajo el lema 'Um povo com identidade própria', y que fue inaugurada en la tarde de este pasado miércoles con la asistencia del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la presidenta de la Cámara Municipal de Idanha-a-Nova, Elza Maria Martins, y del alcalde de Moraleja, localidad extremeña que acoge, alternativamente esta feria, Julio César Herrero.

Se trata de la 26 edición de este evento, en cuya inauguración, el presidente de la Diputación de Cáceres hizó un llamamiento a los gobiernos español y portugués, "recordándoles que la gente de La Raya, los hombres y mujeres que viven en La Raya, tienen los mismos derechos que los que viven en Madrid o Lisboa, en Barcelona o en Oporto", por lo que reclamó que "no tomen decisiones en función de la cantidad de gente o de votos que hay en un territorio, sino en función de las necesidades y las realidades".

En su intervención, Morales ha destacado este encuentro como "la mayor muestra de concordia y entendimiento de un territorio, que tiene una potencialidad enorme", por lo que ha abogado por "trabajar el sector privado, empresarial y las administraciones de manera conjunta para que se pueda seguir viviendo en estos municipios".

Durante cinco días, la feria cuenta con más de 200 expositores comerciales, agroalimentarios, artesanales e institucionales, mostrando los recursos de esta zona transfronteriza. Además, se realizarán degustaciones, se desarrollarán talleres y se podrá disfrutar de pasacalles, actuaciones y conciertos, según señala la Diputación de Cáceres nota de prensa.