La Feria Multisectorial de La Zarza se celebra este fin de semana con 65 stands y actividades paralelas

El Recinto Ferial de La Zarza dispondrá de más de 1.200 metros cuadrados de superficie comercial, donde se instalarán unos 65 stands.

La Feria Multisectorial de La Zarza 'Expozarza' se celebra este fin de semana, del 10 al 12 de octubre, con 65 stands y una serie de actividades paralelas, con el objetivo de "dinamizar la economía y los comercios locales".

Organizada por el Ayuntamiento de La Zarza y con la colaboración de la Diputación de Badajoz, la muestra arrancará este viernes, 10 de octubre, su decimoquinta edición "consolidada como una plataforma indispensable para la promoción de los negocios de la localidad y la creación de empleo y riqueza".

Para ello, el Recinto Ferial de La Zarza dispondrá de más de 1.200 metros cuadrados de superficie comercial, donde se instalarán unos 65 stands de empresas pertenecientes a sectores como el textil, menaje del hogar, marroquinería, jardinería, bricolaje, embutidos, muebles, calzado, automóviles, telecomunicaciones, energía o complementos agrícolas, entre otros.

Por tanto, ofrecerá una amplia variedad de productos y servicios a disposición del visitante, junto con un espacio de ocio y entretenimiento, según informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Además, el certamen volverá a contar con la Feria Gastronómica 'Expotapas', que se desarrollará de manera paralela y en la que los hosteleros de la localidad ofrecerán tapas variadas a precios populares tras la "gran acogida" de la pasada edición.

También durante el fin de semana se desarrollarán otras muchas actividades, como el sorteo de carros de la compra valorados en 500 euro, animación infantil, ludoteca infantil, exposiciones, actuaciones de música en directo y sorteos de los establecimientos participantes, entre otras.

