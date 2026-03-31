La V Feria Multisectorial del Valle del Jerte sigue creciendo con el apoyo de la Diputación

El presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, ha mantenido una reunión con el presidente de ASEVAJE (Asociación Empresarial del Valle del Jerte), Cándido Sánchez, con motivo de la organización de la V Feria Multisectorial del Valle del Jerte, que se celebrará los próximos días 2, 3 y 4 de octubre.

Morales ha destacado la importancia de respaldar iniciativas como esta, que contribuyen al desarrollo económico y social del territorio “esta feria pone en valor a la ciudadanía, ya que son los propios empresarios y empresarias del Valle del Jerte quienes exponen sus propios servicios”.

La V Feria Multisectorial reunirá a empresas de sectores muy diversos, como hostelería, servicios, turismo o actividades emergentes, entre otros. ASEVAJE está formada por cerca de un centenar de socios, lo que refleja la diversidad del tejido empresarial de la comarca. El evento contará con una amplia programación que incluirá conciertos y actividades como una comida solidaria, convirtiéndose en un punto de encuentro tanto comercial como social.

Desde la organización destacan que la feria supone una oportunidad clave para que las pequeñas y medianas empresas de la comarca se den a conocer, generen ventas y refuercen su visibilidad entre la población. “Lo que nos interesa es la economía circular y el comercio local, defenderlo. Queremos que la gente conozca los servicios que hay en el Valle y evitar que tengan que desplazarse fuera”, han señalado desde ASEVAJE. Con iniciativas como esta, el Valle del Jerte continúa apostando por el fortalecimiento de su tejido empresarial y la promoción de sus recursos locales.