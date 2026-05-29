SUCESOS

Un hombre y una mujer fallecen tras chocar frontalmente contra un camión en la Nacional Quinta en Trujillo

Por otra parte, el conductor de un vehículo resultaba herido grave tras salirse de la vía y caer por un desnivel en el término municipal de Valencia de Alcántara.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico
Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico | Ponle Freno visibiliza con ramos de flores su lucha para combatir las víctimas por accidentes de tráfico

Un hombre y una mujer, padre e hija, fallecían ayer jueves en un choque entre un turismo y un camión en la antigua carretera nacional N-5, cerca de Trujillo, localidad de la que eran vecinos. El conductor del camión, resultó ileso tras el choque. Las causas del suceso están ya siendo investigadas por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.

Por otra parte, el conductor de un vehículo resultaba herido grave tras salirse de la vía y caer por un desnivel en el término municipal de Valencia de Alcántara, en un accidente que se producía en la N521. El hombre, tras ser rescatado por los bomberos, fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer