Un hombre y una mujer fallecen tras chocar frontalmente contra un camión en la Nacional Quinta en Trujillo

Un hombre y una mujer, padre e hija, fallecían ayer jueves en un choque entre un turismo y un camión en la antigua carretera nacional N-5, cerca de Trujillo, localidad de la que eran vecinos. El conductor del camión, resultó ileso tras el choque. Las causas del suceso están ya siendo investigadas por parte del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cáceres.

Por otra parte, el conductor de un vehículo resultaba herido grave tras salirse de la vía y caer por un desnivel en el término municipal de Valencia de Alcántara, en un accidente que se producía en la N521. El hombre, tras ser rescatado por los bomberos, fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.