La IV Feria del Jamón, Lomo y Salchichón convertirá este fin de semana a La Haba en "escaparate del sector"

La localidad pacense de La Haba celebrará este fin de semana, del 20 22 de marzo, su IV Feria del Jamón, Lomo y Salchichón, que será un punto de encuentro para amantes de la gastronomía, productores locales y visitantes que deseen descubrir los sabores más representativos de la dehesa extremeña.

El evento contará con stands de exposición y venta, degustaciones de productos ibéricos, exhibiciones gastronómicas, actuaciones musicales y actividades para todos los públicos, configurando "una propuesta que combina tradición, cultura y turismo".

Así lo ha destacado la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, en la presentación de este evento este jueves en Badajoz, en la que ha resaltado el valor de esta cita como "escaparate del sector agroalimentario y del potencial turístico de los municipios de la provincia".

En este sentido, ha reafirmado que la Feria del Jamón, Lomo y Salchichón de La Haba "es mucho más que una feria gastronómica", ya que es un homenaje a la región, "a la dehesa y al trabajo de quienes cuidan cada día de nuestros campos y de nuestros productos", ha afirmado.

Valls ha subrayado que productos como el jamón, el lomo o el salchichón representan la historia, el conocimiento y la dedicación de generaciones de productores, y constituyen auténticos embajadores de la provincia, señala la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

"Cada pieza refleja paciencia, saber hacer y pasión. Son productos que nos identifican y que llevan el nombre de nuestra tierra a todos los rincones", ha señalado.

Además, ha destacado el papel de este tipo de iniciativas para impulsar el desarrollo de los municipios rurales "eventos como esta feria generan actividad económica, atraen visitantes, dinamizan el comercio local y ayudan a que nuestros pueblos sigan siendo lugares vivos donde merece la pena vivir, invertir y disfrutar".

La diputada también ha recordado que miles de personas visitaron la feria en su última edición, y ha expresado su deseo de que este año continúe creciendo y consolidándose como una cita de referencia en el calendario gastronómico de la provincia.