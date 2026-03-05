La Feria Internacional del Corcho, del 22 al 24 abril en San Vicente de Alcántara

La localidad pacense de San Vicente de Alcántara acogerá del 22 al 24 de abril la VI Feria Internacional del Corcho (FICOR), punto de encuentro de empresas, profesionales, investigadores, bodegas, artesanos e instituciones para la innovación, la sostenibilidad y el negocio del sector.

El evento cuenta con un programa enfocado en la profesionalización y la cultura, y una estructura multidisciplinar diseñada para abordar los desafíos actuales del mercado y la industria.

Incluye jornadas técnicas, exposiciones especializadas y talleres prácticos que permitirán profundizar en los avances tecnológicos y los procesos de producción.

Además de su vertiente industrial, el certamen potenciará la identidad local a través de secciones dedicadas a la gastronomía, la artesanía y la naturaleza.

Estas áreas buscan poner en valor la relación entre el aprovechamiento del corcho y la conservación del ecosistema de la dehesa.

El evento tiene el respaldo de entidades como el Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la Agrupación Sanvicenteña de Empresarios del Corcho (ASECOR).

Asimismo, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) participa en estas jornadas.

De esta forma, FICOR 2026 no solo pretende ser un escaparate de productos, sino también una plataforma de internacionalización para las empresas locales y regionales, facilitando el contacto directo con mercados exteriores y bodegas.