La FEMPEX rechaza los Presupuestos regionales: “Enmienda a la totalidad por considerar a la administración local la hermana menor”

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX) ha expresado hoy su rechazo a los Presupuestos regionales recién aprobados porque a su juicio consideran a la administración local extremeña como “hermana menor” de todas las administraciones.

Según su presidente, Manuel José González Andrade, se trata de unos Presupuestos que “desprecian” a los alcaldes y alcaldesas y a los propios ayuntamientos. Unos presupuestos “que no recogen más recursos para nuestros vecinos y vecinas”, y que “mantienen congelada la financiación incondicionada” y que por lo tanto “nos obligan a asumir nuevas funciones sobre competencias que directamente no tenemos, que son autonómicas, y que no se financian adecuadamente”, por lo que tenemos que poner recursos propios para desarrollarlas.

Ante esta evidencia, señala, los gobiernos locales insistimos en hacer una “enmienda a la totalidad” a unas cuentas que además de tardías, “no favorecen” y “no cubren” las necesidades de los alcaldes y alcaldesas de la región.

Sin voluntad de mejora

El presidente de la FEMPEX ha recriminado además a PP y VOX su “falta de voluntad” y su “escaso interés” en mejorar las cuentas regionales en lo que se refiera al día a día de los municipios extremeños. Y como ejemplo ha recordado que en nombre de los ayuntamientos presentó una enmienda a los cuatro grupos parlamentarios «solicitando la ampliación de la partida dedicada por la Dirección General de Trabajo al fomento de la prevención de riesgos laborales en el ámbito local».

En ella, indica, recordaba que la FEMPEX, con la subvención que anualmente recibe con cargo a ese departamento, presta el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, a través del Servicio de Prevención Mancomunado, a 76 entidades locales (ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades). Una asistencia, indicaba la enmienda, que con el objetivo de que pudiera seguir prestándose en condiciones de eficacia y eficiencia, y compensando la minoración de la subvención que se produjo a partir de 2024 de 100.000€, debía alcanzar los 280.000,00 €.

La enmienda presentada por la FEMPEX, ha dicho, solo fue incorporada por el PSOE y Por Unidas por Extremadura, y “mandada directamente a la papelera” por los partidos del Gobierno que “nunca la tuvieron en cuenta”.

Desde la Federación, concluye el Presidente, “vamos a seguir teniendo como prioridad el que los empleados municipales trabajen con seguridad, “sin jugarse la vida en el tajo”, algo que debería ser igualmente una prioridad para la administración regional.