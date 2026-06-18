La Fempex conmemora los 40 años de adhesión de España a la UE con jornadas y formación para gestionar fondos europeos

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), con el apoyo de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, ha programado diversas actividades para conmemorar el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, entre las que destacan jornadas, publicaciones especiales y formación para gestión de fondos europeos.

Una efeméride que es una "buena excusa" para poner en valor cuatro décadas de compromiso europeísta de Extremadura y, de forma muy especial, destacar el "impacto transformador" que los recursos comunitarios han tenido y siguen teniendo en el desarrollo económico, social y territorial de los municipios.

La primera de las actividades previstas es la jornada 'Extremadura en la Unión Europea: 40 años de experiencias y logros locales' que se desarrollará este viernes, 19 de junio, el salón de actos de la Diputación de Cáceres, en la calle Pintores, 10, en horario de 09,00 a 13,00 horas.

Será un encuentro en el que, además de conmemorar el momento de la firma del Tratado de Adhesión, se pondrá en valor el compromiso europeísta los municipios y "todo lo bueno" que este periodo ha traído a la región, ha subrayado la Fempex en nota de prensa.

Una jornada en la que voces representativas de la política y de diferentes ámbitos de la sociedad extremeña analizarán los cambios experimentados por la región en este periodo.

Tras la inauguración oficial, a las 09,30 horas, comenzará la primera mesa denominada 'El impacto de las políticas europeas en los municipios extremeños', en la que participarán los eurodiputados extremeños, Elena Nevado e Ignacio Sánchez Amor, analizando desde su experiencia cómo han impactado las políticas europeas en los municipios extremeños y los retos de futuro a los que se enfrenta la Unión.

En la segunda mesa se hablará de proyectos concretos e iniciativas que han sido financiadas con fondos europeos y que han tocado tierra los municipios extremeños, en ella se contará con la participación de la jefa del área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la Diputación de Cáceres, Paloma García Cerro; la jefa de servicio de Reto Demográfico del área de Desarrollo Rural de Diputación de Badajoz, Pilar Muñoz; la técnica de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alange, Julia González; y la directora del Centro Europe Direct del Ayuntamiento de Cáceres, Rebeca Domínguez.

Por su parte, en la tercera mesa 'La Unión europea más cercana; la ciudadanía toma la palabra' se escuchará a la sociedad, representada en el presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, Francisco Javier Sánchez; el Tercer Sector con su presidente, Sebastián González; la Universidad de Extremadura con Mercedes Rico, Vicerrectora de Planificación Académica de la UEX; y el emprendimiento representado por Jorge Villar.

Asimismo, en el mes de octubre se realizará otra jornada centrada en la cooperación transfronteriza con Portugal donde se analizará el impacto de la cooperación transfronteriza en los pueblos y*ciudades de Extremadura y Portugal.

FORMACIÓN PARA GESTIONAR FONDOS EUROPEOS

Señala la Fempex que la diversidad de programas, la dispersión de la información en múltiples plataformas y la continua actualización de las convocatorias, dificultan que las entidades locales, especialmente las de menor tamaño, puedan realizar un seguimiento sistemático y eficaz de las oportunidades de financiación disponibles.

En este contexto, y respondiendo a la necesidad detectada, la Fempex, a través de su Unidad de Asuntos Europeos, pondrá en marcha un ciclo de formación online para capacitar tanto a personal técnico como político para que mejoren el conocimiento y el uso de las herramientas que existen para identificar convocatorias financiadas con fondos europeos.

Se trata en concreto de cuatro sesiones formativas online, las dos primeras serán el 30 de junio y el 2 de julio y su carácter será "eminentemente práctico y ágil". Esta actividad viene avalada por la desarrollada el pasado año en la que participaron hasta 250 técnicos municipales.

REVISTA ESPECIAL 40 AÑOS DE ADHESIÓN

En el marco de esta efeméride también se editará una publicación especial de la revista 'Construir Europa desde lo Local', que recogerá experiencias, proyectos e iniciativas llevadas a cabo en municipios extremeños con financiación europea y que se convierten en ejemplo de buenas prácticas.

Además, incluirá información sobre la importancia de los fondos europeos en el desarrollo de los municipios extremeños y de las administraciones provinciales a lo largo de estas cuatro décadas, así como su impacto en el impulso y consolidación de la cooperación transfronteriza.

Del mismo modo incluye entrevistas con alcaldes de la región que ofrecerán un "retrato fiel" de cómo han cambiado sus municipios en este tiempo. Además incluirá colaboraciones de representantes de ámbitos como la universidad, la cultura, la juventud, la economía, entidades que trabajan en asuntos europeos o el desarrollo rural.

Esta publicación que verá la luz el próximo mes de julio llegará a todos los municipios de la región.