Farmamundi Extremadura desarrolla 70 proyectos en sus 25 años de vida

Farmamundi Extremadura ha llevado a cabo 70 proyectos de cooperación, acción humanitaria y educación en sus 25 años de vida, que han beneficiado a más de 250.000 personas dentro y fuera de la región.

Gracias al apoyo de la ciudadanía, de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), diputaciones provinciales y ayuntamientos, Farmamundi ha trabajado junto a más de 30 organizaciones locales para mejorar el acceso a medicamentos esenciales, reforzar la atención materno-infantil, promover la equidad de género y fortalecer redes comunitarias de salud.

Durante estos años, la organización ha desarrollado más de 50 iniciativas de salud en 15 países, sobre todo en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Mali, ha informado la ONG con motivo de la conmemoración de sus 50 años.

En estos territorios, las acciones han permitido mejorar el acceso a la atención sanitaria, el agua potable, la higiene y los derechos sexuales y reproductivos, así como reducir la mortalidad materno-infantil y prevenir la violencia de género.

En Extremadura, Farmamundi ha impulsado más de 20 proyectos de educación para la ciudadanía global en colaboración con la AEXCID, la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura.

Desde la exposición 'La vuelta al mundo de la Salud' hasta el actual programa 'Cultivando salud. Comunidades que cuidan”, la organización ha promovido una mirada crítica y corresponsable sobre la salud y la equidad de género.