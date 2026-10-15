Fapugex acercará la cultura gitana a más de 80 centros educativos extremeños en octubre

La Federación de Asociaciones del Pueblo Gitano Extremeño (Fapugex) desarrollará durante el mes de octubre actividades de sensibilización y difusión de la historia y la cultura gitana en más de 80 centros educativos de Extremadura.

El objetivo es favorecer el conocimiento de esta comunidad, combatir los prejuicios y promover la convivencia desde las primeras etapas educativas.

La iniciativa, enmarcada en la celebración del 'Octubre, Mes de la Cultura Gitana' en la región, llegará a los centros en los que trabajan los promotores educativos de la Federación, en coordinación con distintos programas de intervención social y educativa.

Una de las principales actividades será una exposición infantil sobre la historia del pueblo gitano, adaptada para que los escolares puedan conocer de forma visual y sencilla su origen, recorrido histórico, símbolos, tradiciones e identidad cultural, así como su lengua propia, el romaní.

La propuesta se completará con la distribución de folletos para acercar al alumnado vocabulario y expresiones de esta lengua, con contenidos relacionados con los colores, los días de la semana, los números, la familia, la escuela, las partes del cuerpo y los medios de transporte.

La exposición pretende mostrar una imagen del pueblo gitano "alejada de los estereotipos y vinculada a su realidad actual, con personas que estudian, trabajan y participan en distintos ámbitos profesionales y sociales, además de asociaciones y organismos que defienden sus derechos y promueven la igualdad", según ha destacado el presidente de Fapugex, Juan Vázquez.

La programación incluirá actividades adaptadas a las características de los centros.

Así, en el Colegio Público San Miguel de Plasencia, la Federación pone como ejemplo de buenas prácticas el trabajo que se viene realizando para incorporar la cultura gitana al ámbito educativo y favorecer su conocimiento por parte de todo el alumnado.

En Miajadas, el CRA El Manantial desarrollará propuestas adaptadas a los distintos niveles educativos centradas en la difusión del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad; mientras que, en Badajoz, el CEIP Santa Engracia acogerá una actividad centrada en la gastronomía gitana, con la participación de familiares del alumnado en la elaboración de platos tradicionales.

También en la capital pacense, el IES Castelar contará con la participación del barbero y peluquero Manuel Valero, ganador de concursos de la especialidad en Badajoz y Oporto.

En Mérida, el CEIP Antonio Machado organizará una actividad de difusión cultural vinculada a la celebración de la Feria Chica, con participación de la Federación de Mujeres Gitanas Extremeñas.

El programa contempla asimismo proyecciones de cortometrajes, debates sobre pobreza, educación y desigualdad en Olivenza y exposiciones en espacios como la Biblioteca Pública del Estado en Mérida.

La Federación considera que la presencia de la cultura gitana en las aulas "contribuye a avanzar hacia una educación inclusiva, en la que la historia y las aportaciones de esta comunidad formen parte del conocimiento de la diversidad cultural de Extremadura".