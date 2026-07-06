Familias numerosas de todo el país se darán cita en octubre en Badajoz en su XV Congreso Nacional

Familias numerosas de todo el país se darán cita el próximo mes de octubre en Badajoz en su XV Congreso Nacional, que se celebra bajo el lema 'Familias numerosas, el mejor lugar para crecer' con el objetivo de "compartir experiencias e inquietudes sobre el hecho de ser más".

Organizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) y la Federación de Familias Numerosas de Extremadura (Fefanex), el Congreso llevará a la capital pacense a familias numerosas de distintos puntos de España, padres, madres y niños de todas las edades, que disfrutarán de un evento pensado para toda la familia.

La jornada principal tendrá lugar el sábado 10 de octubre en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba), con programa de análisis y reivindicaciones, con conferencias sobre familia, que podrán seguir los padres y madres, mientras sus hijos se divierten en la zona infantil.

Para los más pequeños, de 3 a 12 años, se han organizado talleres y juegos, mientras que los mayores de 13 se divertirán con un paseo en Kayak por el Guadiana, señala la organización en nota de prensa.

RUTA POR LA ALCAZABA Y VISITA A ELVAS

El evento se completará en la tarde del sábado y la mañana del domingo 11 de octubre con un plan de ocio y turismo para toda la familia, con visitas culturales y actividades para descubrir Badajoz y alrededores en familia.

Entre otras, se ha previsto una visita guiada a la vecina localidad portuguesa de Elvas, patrimonio de la Humanidad, y una ruta por la Alcazaba de Badajoz, la más grande de Europa, que concluirá en el Auditorio Municipal Ricardo Carapeto, donde ese fin de semana se celebra el Callejeando Food-Fest.

Cabe destacar que el Congreso cuenta con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz.