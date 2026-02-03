Fallece una mujer de 81 años tras atragantarse en un bar de Cáceres

Una mujer de 81 años ha fallecido en Cáceres tras sufrir un atragantamiento mientras se encontraba comiendo en un establecimiento hostelero de la ciudad, según han confirmado fuentes de los servicios de emergencia del 112 Extremadura.

El suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde del pasado domingo, 1 de febrero, en un bar de la barriada de Moctezuma, ubicado en la confluencia de las calles Atahualpa y Caupolicán, cuando las personas presentes alertaron al 112 al percatarse de la gravedad de la situación.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y servicios sanitarios, que realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su llegada, sin que fuera posible salvar la vida de la mujer.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo en torno a las 14:45 horas y, pese a la rápida intervención de los equipos desplazados, el fallecimiento fue finalmente confirmado en el propio establecimiento.

Fuentes policiales han indicado que la muerte se produjo por causas accidentales, sin que se hayan apreciado indicios de otra naturaleza.