Fallece un matrimonio en Cáceres por la mala combustión de un calefactor

Los 3 hijos del matrimonio y un sobrino, que estaban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema.

Un matrimonio aparecía este martes muerto en su domicilio de Cáceres por posible inhalación de monóxido de carbono fruto de una mala combustión. Extremo que deberá confirmar la autopsia. Los hechos han tenido lugar en una vivienda situada en la Plaza 8 de septiembre de la capital cacereña.

Los 3 hijos del matrimonio y un sobrino, que estaban en otras habitaciones, no han sufrido ningún problema. Los cuerpos eran hallados en la mañana de ayer después de que el hombre no acudiera a su puesto de trabajo.

