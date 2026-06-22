Fallece José Galindo, presidente de Aspace Badajoz, a los 68 años

El presidente de Aspace Badajoz, José Galindo, ha fallecido a los 68 años, según ha informado la propia organización a través de sus redes sociales.

Galindo, que también era vicepresidente de la Federación Aspace de Extremadura, asumió el cargo de presidente de Aspace Badajoz en 2008, aunque lleva vinculado a la asociación durante más de 20 años como consecuencia de la parálisis de una de sus hijas.

Militar de carrera, fue presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Extremadura y representante de la Federación Aspace Extremadura en el Consejo Regional de las Personas con Discapacidad.

"Hoy Aspace Badajoz lo llora y lo celebra al mismo tiempo. Porque José nos enseñó que el trabajo no termina, que las puertas no se cierran, que cada persona con discapacidad merece un mundo que esté a su altura", ha recordado la asociación en un post de Instagram.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mandado sus condolencias a través de su perfil en 'X', con un mensaje en el que destaca el compromiso y la dedicación de Galindo en el cuidado y acompañamiento a las familias.

"Una persona comprometida, que dedicó su vida a cuidar, acompañar y hacer más fácil el camino de muchas familias. Gracias, José, por tanto. Tu huella queda en Extremadura", ha trasladado en concreto Guardiola.