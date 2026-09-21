FAEX pide garantizar el acceso a los nuevos tratamientos contra el Alzheimer

La Federación de Alzheimer de Extremadura (FAEX) conmemora el Día Mundial del Alzheimer -21 de septiembre- bajo el lema de CEAFA 'No, ya no es respuesta', y reclama que se garantice el acceso a los nuevos tratamientos contra esta enfermedad, ya que la investigación avanza, y de forma equitativa.

El movimiento, formado por once asociaciones, aprovecha esta fecha para visibilizar la realidad de las personas con Alzheimer y otras demencias y de sus familias con un amplio programad de actividades, pero también para reclamar respuestas concretas ante una enfermedad que continúa teniendo un importante impacto social, sanitario y familiar, ha informado en un comunicado.

Entre las principales reivindicaciones de FAEX se encuentran conocer cuántas personas viven con Alzheimer y otras demencias en Extremadura, con el objetivo de dimensionar su alcance y planificar los recursos necesarios.

Además de avanzar hacia un diagnóstico temprano, preciso y accesible; garantizar un acceso equitativo a los nuevos tratamientos para las personas que puedan beneficiarse de ellos; y reforzar los recursos de apoyo a las personas cuidadoras y a las familias.

Durante el mes de septiembre se desarrollan campañas informativas en centros de salud y en la calle, además de talleres, actos institucionales, lecturas de manifiestos, conciertos solidarios, mercadillos, actividades culturales y encuentros con familias y profesionales.

El 21 de septiembre las asociaciones intensifican su actividad.

Entre las iniciativas previstas destacan el 'Km para recordar', las propuestas de baile terapéutico y actividades lúdicas, la 'Carpa de la Memoria', el 'Desayuno del Recuerdo' y diferentes acciones de información y sensibilización.

El programa continuará durante la semana con nuevas propuestas, entre ellas la presentación del libro 'Mujeres y Alzheimer. La memoria del corazón', charlas sobre el presente y futuro del diagnóstico, el 'Árbol de la Memoria', actividades intergeneracionales, mercadillos solidarios y encuentros de convivencia.

También se desarrollarán actividades en centros educativos, mesas redondas sobre los aspectos legales relacionados con la enfermedad, visitas guiadas, desayunos saludables y actividades de danza.

Para FAEX, el lema de este año invita a no resignarse ante el Alzheimer y a seguir reclamando respuestas.

Los avances en la investigación y en el conocimiento de la enfermedad están abriendo nuevas posibilidades para determinados perfiles y fases.

En este contexto, el movimiento asociativo considera fundamental seguir avanzando en el diagnóstico y garantizar que las personas que puedan beneficiarse de los nuevos tratamientos puedan acceder a ellos de forma equitativa.

Pero la respuesta al Alzheimer no puede limitarse al ámbito sanitario, ya que ha señalado que detrás de cada diagnóstico hay también una familia que necesita apoyo, por lo que FAEX reclama reforzar la información, la formación, la atención psicológica y social y los recursos dirigidos a las familias y personas cuidadoras.

FAEX nació en 1999 por iniciativa de las familias, cuenta con más de 3.000 personas asociadas y atiende cada año a más de 3.500 personas con demencia y familias.

Su trabajo se centra en ofrecer servicios y recursos sociosanitarios, acompañar a las personas con demencia y a sus familias, defender sus derechos y promover la formación, la sensibilización y el fortalecimiento del movimiento asociativo en Extremadura.