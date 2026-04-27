Extremúsika arranca este jueves para agitar Cáceres durante el puente de mayo

El festival Extremúsika reunirá a 60 bandas en el recinto ferial de Cáceres el puente de mayo, del jueves 30 de abril al sábado 2 de mayo, entre los que destacan Sanguijuelas del Guadiana; Rebrote, el nuevo proyecto de Uoho, ex integrante de Extremoduro; o Reincidentes.

La jornada inaugural, el jueves 30 de abril, estará marcada por el regreso de Uoho con Rebrote, junto a bandas como Ángelus Apátrida y Reincidentes, además de propuestas como Fernandocosta. El cartel se completa con artistas como Gato Ventura, Pedro Pastor y Nikone, así como la participación de talento extremeño como Diana Keys y Raúl Cabra y la Sukyband.

El viernes 1 de mayo continuará la programación con bandas destacadas del rock y el punk nacional como Boikot, Hamlet, Narco, Los de Marras, Kaos Etíliko y El Último Ke Zierre, junto a propuestas más actuales como Kaydy Cain, Daniflakko y Santa Salut. También tendrán presencia grupos extremeños como Wistimber y Zalake.

El sábado 2 de mayo pondrá el broche final con artistas como La Fuga, Def Con Dos, Poncho K o Segismundo Toxicómano, junto a nombres emergentes como La Pantera, Luis Kill, Métrica y Kabasaki. Uno de los momentos más esperados será la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, a la que se suman otros artistas extremeños como Devo KCRS, Inkandescencia y los DJs Michael KRN & Alex Sánchez.

En esta edición, Extremúsika vuelve a su época original, la primavera, tras celebrarse en otoño sus últimas ediciones. Contará con tres escenarios y con una destacada presencia de talento extremeño, según señalaron los organizadores del evento durante la presentación a mediados de abril.