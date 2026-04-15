El Extremúsika 2026, reunirá a más de 60 artistas en Cáceres durante el puente de mayo

Cáceres acogerá del 30 de abril al 2 de mayo una nueva edición de Extremúsika, que en 2026 cambia su fecha al Puente de Mayo, posicionándose como el primer gran festival de la primavera en España. Con más de 60 artistas y una destacada presencia de talento extremeño, el evento refuerza su papel como motor cultural, turístico y económico para la ciudad y para toda la región.

Durante la presentación del cartel, que ha tenido lugar este martes en Cáceres, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado la dificultad y el valor de consolidar un proyecto cultural de estas características, subrayando que "no es fácil conseguir que una ciudad gire la mirada hacia la cultura, hacia una cultura comprometida con su ciudadanía".

Bazaga ha puesto en valor el trabajo conjunto de las instituciones como una de las claves del éxito del festival, señalando que "es responsabilidad de la Junta de Extremadura, pero también de la Diputación y del Ayuntamiento, de todos nosotros juntos, hacer de estos días momentos memorables".

La consejera ha resaltado además la importancia del cambio de fechas, que permitirá fortalecer el impacto del evento: "El cambio inteligente de fecha nos va a favorecer en todos los sentidos, en una ciudad que se compromete y que está haciendo vibrar como nunca la cultura".

Extremúsika 2026 contará con más de 60 artistas y una destacada presencia de talento extremeño, lo que contribuye a generar oportunidades en el territorio y a reforzar el sector cultural regional.

Asimismo, ha subrayado el alcance del festival y su conexión con el turismo: "Se está sintiendo en toda Extremadura, porque estamos trabajando dentro de una cultura que también impulsa el turismo para todos nosotros".

Finalmente, Bazaga ha invitado a la ciudadanía a participar en el festival y disfrutar de la experiencia: "Invitamos a todos a venir y a disfrutar muchísimo de esta música", mostrando su confianza en que la edición de 2026 será un nuevo paso adelante para Extremúsika y para la proyección cultural de Cáceres y Extremadura.

TRES DÍAS DE MÚSICA

Extremúsika 2026 se desarrollará a lo largo de tres jornadas en el Recinto Hípico de Cáceres, con una programación diversa que combina grandes nombres del panorama nacional con una importante representación de artistas extremeños.

La jornada inaugural, el jueves 30 de abril, estará marcada por el regreso de Uoho con Rebrote, junto a bandas como Ángelus Apátrida y Reincidentes, además de propuestas como Fernandocosta. El cartel se completa con artistas como Gato Ventura, Pedro Pastor y Nikone, así como la participación de talento extremeño como Diana Keys y Raúl Cabra y la Sukyband.

El viernes 1 de mayo continuará la programación con bandas destacadas del rock y el punk nacional como Boikot, Hamlet, Narco, Los de Marras, Kaos Etíliko y El Último Ke Zierre, junto a propuestas más actuales como Kaydy Cain, Daniflakko y Santa Salut. También tendrán presencia grupos extremeños como Wistimber y Zalake.

El sábado 2 de mayo pondrá el broche final con artistas como La Fuga, Def Con Dos, Poncho K o Segismundo Toxicómano, junto a nombres emergentes como La Pantera, Luis Kill, Métrica y Kabasaki. Uno de los momentos más esperados será la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, a la que se suman otros artistas extremeños como Devo KCRS, Inkandescencia y los DJs Michael KRN & Alex Sánchez.