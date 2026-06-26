Los extremeños que comparten vivienda destinaron el 13% de su salario al alquiler de una habitación en 2025

El extremeño medio dedicó el 13 por ciento de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2025, un punto porcentual más de lo que se dedicó en 2024 (12 por ciento), según el estudio 'Relación de salarios y viviendas compartidas en 2025' basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de las habitaciones en pisos compartidos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Así, en 2025, el precio de la vivienda en alquiler por habitaciones en Extremadura cerró con un incremento anual del 8 por ciento y situó el precio en diciembre en 261 euros/mes.

El salario bruto medio de las ofertas de empleo en Extremadura registrado por InfoJobs en 2025 fue de 24.644 euros (2.054 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas), por tanto, los extremeños dedicaron un 13% del sueldo al pago de una habitación de alquiler.

De igual modo, por provincias, en la de Badajoz el precio de las habitaciones en alquiler cerró 2025 con un incremento anual de 9,6% y situó el precio de diciembre en 271 euros/mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Badajoz registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 23.752 euros (1.979 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas); los de Badajoz destinaron el 14% de su sueldo bruto al pago de una habitación.

En cuanto a Cáceres, el precio de las habitaciones en alquiler cerró 2025 con un incremento anual de 7,1% y situó el precio de diciembre en 251 euros/mes. Esto supone que, teniendo en cuenta el salario bruto medio en Cáceres registrado por InfoJobs, que en 2025 era de 26.584 euros (2.215 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas); los de Cáceres destinaron el 11% de su sueldo bruto al pago de una habitación.