Un extremeño necesita 4,8 años de salario íntegro para adquirir una vivienda, tres años menos que la media nacional

Una persona necesita 4,8 años de salario íntegro para adquirir una vivienda en Extremadura, lo que supone tres años menos de la media del país, que se sitúa en 7,8 años.

Así, y según se recoge en el Índice de Esfuerzo Inmobiliario publicado por la Sociedad de Tasación, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda de tipo medio en España.

De acuerdo a estos datos, al cierre del primer trimestre de 2026, un ciudadano necesitaria el salario íntegro de 4,8 años para adquirir una vivienda en Extremadura, lo que supone un descenso del 10,5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto del país, una persona requeriría los ingresos totales de 7,8 años de trabajo, lo que implica un aumento trimestral del 2 por ciento y un interanual del 3,6%.

En este contexto, cuatro comunidades, como son Islas Baleares (20,2 años), Comunidad de Madrid (10,6), Cataluña (8,4 años) y Canarias (8,0 años)- superan la media nacional de tiempo necesario para adquirir una vivienda.

En concreto, las Islas Baleares continúan registrando el mayor nivel de esfuerzo, con 20,2 años, muy por encima de los datos de España, tras incrementos tanto respecto al trimestre previo (4,3%) como interanuales (4,0%), lo que consolida su posición como la región con mayor presión sobre la capacidad adquisitiva de los hogares.

En el conjunto del país se observa una elevada heterogeneidad, con valores que van desde los 10,6 años en la Comunidad de Madrid, que se mantiene como la segunda región con mayor exigencia económica, hasta los 4,8 años en Extremadura.