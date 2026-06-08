Extremadura tiene 881 empresas vinculadas al mundo del deporte

Extremadura tenía 881 empresas vinculadas al mundo del deporte al cierre de 2025, lo que supone un 8,5 % más que el año anterior, según datos del Anuario de Estadísticas Deportivas 2026.

Se trata de la cuarta cifra más baja a nivel nacional, según el informe que ha publicado esta semana el Consejo Superior de Deportes (CSD).

De las 881 sociedades, 752 son empresas dedicadas a actividades deportivas, dos a la fabricación de artículos de deporte, 85 al comercio al por menor de artículos deportivos y 42 a la educación deportiva y recreativa

El gasto en bienes y servicios vinculados al deporte supuso 87,5 millones en Extremadura en 2024, el último año que recoge el anuario de 2026, 6,4 millones más que el anterior, aunque es la tercera cantidad mas baja entre las autonomías españolas.

Esa cifra se traduce en 83,6 euros por persona, la segunda menor a nivel nacional, 5,2 euros más que en 2023, según el informe.