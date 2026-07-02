Extremadura tiene 7,14 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha revelado este miércoles que Extremadura cuenta con 7,14 enfermeras por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional, situada en 6,45 enfermeras, pero por debajo de la media europea, situada en las 8,12 enfermeras por cada 1.000 habitantes.

Así lo ha trasladado el CGE, advirtiendo de que el conjunto del Sistema Nacional de Salud español precisa de la incorporación de alrededor de 100.000 enfermeras para alcanzar la media europea, mientras esta situación supone "un riesgo enorme para la salud de una población cada vez más envejecida y con enfermedades crónicas que necesitan cuidados de profesionales expertos".

A pesar de que la ratio española ha mejorado en 9 centésimas con respecto a 2024 (6,36), el organismo que representa a los más de 358.000 enfermeras y enfermeros asegura de que es un aumento insuficiente y alerta de que siguen faltando aproximadamente 100.000 profesionales para cubrir las necesidades actuales del sistema sanitario.

"Llevamos décadas avisando de lo que están ocurriendo y estamos actualmente en tiempo de descuento. La falta de enfermeras y enfermeros en nuestro país no es ningún juego y parece que desde las administraciones no han entendido la importancia que tiene este asunto", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.